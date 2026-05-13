Військовослужбовці Швеції під час навчань НАТО (Фото: TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

Операторів безпілотників з України запросили взяти участь у військових навчаннях НАТО Aurora 26 у Швеції. Там вони «знищили» шведські війська.

Про це повідомляє Associated Press.

За сценарієм навчань Швеція нібито перебувала під загрозою нападу неназваної країни, яка нарощувала військову присутність уздовж східного кордону НАТО.

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Так, у центрі навчань опинився шведський острів Готланд, на якому нібито відключили електроенергію і брак продовольства через саботаж.

Контрадмірал і керівник навчань Йонас Вікстрем сказав, що «теоретично це може статися завтра».

Група українських пілотів, запрошених взяти участь у навчаннях, грала роль країни-агресора. Зокрема, 24-річний український військовий пілот безпілотника розповів AP, що вони фактично «знищили» шведські війська під час тренувань.

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«Вони тричі припиняли навчання, щоб зрозуміти, як робити краще, але якби це було реальне життя, вони вже були б мертві», — каже військовий із позивним Тарік.

Інший український оператор БПЛА з позивним Карат сказав, що у шведських військових є потенціал, але їм потрібно вдосконалити свої дрони і тактику, а командирам — глибше зрозуміти особливості «війни дронів».

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон після закінчення навчань заявив, що всі «західні сили» повинні вчитися керувати безпілотниками, і найшвидший спосіб це зробити — прислухатися до українців.