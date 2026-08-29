Російським військам доручили спланувати наступ на Київ та Чернігів — Паліса

29 серпня, 11:29
Паліса заявив про плани РФ наступати на Київ і Чернігів (Фото: Павло Паліса / Telegram)

Паліса заявив про плани РФ наступати на Київ і Чернігів (Фото: Павло Паліса / Telegram)

Розвідка підтвердила, що військове керівництво РФ отримало завдання спланувати наступальні операції у напрямку Києва та Чернігова.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами.

За його словами, наразі Україна не фіксує формування російських наступальних угруповань на цих напрямках, тому безпосередньої загрози наступу зараз немає.

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Паліса пояснив, що РФ лише опрацьовує різні сценарії розвитку подій, тоді як Генштаб ЗСУ вже підготував варіанти оборони та протидії.

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«Я прошу зауважити: спланувати і підготувати. Тобто, дійсно, там розглядалося кілька варіантів. Відповідно, Генеральним штабом Збройних сил України напрацьовані можливі варіанти відповіді, оборони, захисту і протидії цим заходам», — підкреслив він.

За його словами, Україна зосереджена на тому, щоб не допустити виникнення умов, які дозволили б російським військам розпочати наступ.

22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія гіпотетично розглядає наступ на Чернігівську та Київську області із Брянської області. Водночас наразі українські військові не фіксують накопичення російських сил на цьому напрямку, а ситуацію вздовж кордону контролюють Сили оборони.

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30 червня тоді ще головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ може розпочати наступ на Чернігівську область із території Брянської області, однак Сили оборони готуються до такого варіанту розвитку подій.

17 липня Сирський вказав, що армія РФ не відмовляється від своїх намірів захопити українські території та створити так звану буферну зону на півночі країни.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Київ Чернігів Наступ Війна Росії проти України Павло Паліса

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