«Російських туристів не меншає». Посол України в Туреччині про позицію Анкари по Росії, ставлення до українців і фраппе, що пʼє Ердоган
Наріман Джелял — кримський татарин, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, політвʼязень РФ, який провів за російськими ґратами понад два роки. Вже більше року він обіймає посаду посла України в республіці Туреччина. (Фото: Олег Сошко)
«Турки усвідомили, що покладатися особливо нема на кого. Вони мають бути сильні самі по собі, допомоги не буде», – говорить Наріман Джелял, посол України в Туреччині, який пережив російський полон. Він пообідав з NV в київському ресторані Мусафір і розповів про особливості своєї роботи в Анкарі.
З Наріманом Джелялом, послом України в Турецькій Республіці, NV зустрічається, щоб пообідати в ресторані кримськотатарської кухні Мусафір, одному з небагатьох кримських місць у Києві.
Джелял — кримський татарин, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, політвʼязень РФ, який провів за російськими ґратами понад два роки. У Мусафірі він знайомий і бажаний гість. Майже вмить на нашому столі зʼявляється кава — класичний початок розмови в культурі кримських татар. А Джелял одразу переходить до особливостей турецької культури.