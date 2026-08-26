«Російських туристів не меншає». Посол України в Туреччині про позицію Анкари по Росії, ставлення до українців і фраппе, що пʼє Ердоган

26 серпня, 02:46
NV Преміум
Наріман Джелял — кримський татарин, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, політвʼязень РФ, який провів за російськими ґратами понад два роки. Вже більше року він обіймає посаду посла України в республіці Туреччина. (Фото: Олег Сошко)

Наріман Джелял — кримський татарин, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, політвʼязень РФ, який провів за російськими ґратами понад два роки. Вже більше року він обіймає посаду посла України в республіці Туреччина. (Фото: Олег Сошко)

Автор: Ольга Духніч

«Турки усвідомили, що покладатися особливо нема на кого. Вони мають бути сильні самі по собі, допомоги не буде», – говорить Наріман Джелял, посол України в Туреччині, який пережив російський полон. Він пообідав з NV в київському ресторані Мусафір і розповів про особливості своєї роботи в Анкарі.

З Наріманом Джелялом, послом України в Турецькій Республіці, NV зустрічається, щоб пообідати в ресторані кримськотатарської кухні Мусафір, одному з небагатьох кримських місць у Києві.

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Джелял — кримський татарин, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, політвʼязень РФ, який провів за російськими ґратами понад два роки. У Мусафірі він знайомий і бажаний гість. Майже вмить на нашому столі зʼявляється кава — класичний початок розмови в культурі кримських татар. А Джелял одразу переходить до особливостей турецької культури.

Теги:   Україна-Туреччина Наріман Джелял Війна Росії проти України Реджеп Тайіп Ердоган Щомісячний журнал NV № 4 за серпень 2026 року

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