У Сполученому Королівстві наречена двічі зіграла весілля, щоб на ньому був присутній її дідусь (Фото: Richard Swingler)

Наречена з Кардіффа, столиці Уельсу, зіграла двічі весілля, другий з яких відбувся у будинку для людей поважного віку, щоб її дідусь із деменцією міг провести її до вівтаря.

Про це повідомляє BBC.

Джордж Лейсі, дідусь 34-річної нареченої Емми Ноаке, страждає на деменцію. Він проживає у будинку для людей поважного віку.

Коли Емма виходила заміж у квітні цього року, дідусь не зміг бути присутнім на церемонії через погіршення стану здоров’я. Тоді онука вирішила провести дві церемонії - одну, яка була запланована, та іншу спеціально для дідуся. Справжнє весілля було скромним, запросили всього 35 гостей, через відсутність дідуся родина запланувала просто невеликий фуршет та кілька фото.

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Емма влаштувала ще одну весільну церемонію прямо в будинку для літніх людей / Фото: Richard Swingler

Наступного дня після офіційного весілля Емма з нареченим влаштували повторну церемонію прямо в будинку догляду.

Директорка закладу Glenburnie Lodge у Венво, Емма Вотсон, розповіла, що команда хотіла зробити цей день незабутнім для їхнього «улюбленого» мешканця та його родини. Там встановили арку з кульок, підготували дворівневий торт, шампанське та запросили особливого гостя — самого дідуся. Доглядальники допомогли Джорджу «провести» їсвою онуку до вівтаря.

У результаті подія перетворилася на повноцінне святкування — гостей серед мешканців закладу та їхніх родин також запросили, і вони прийшли у святковому вбранні.

Дідусь зміг провести свою онуку до вівтаря / Фото: Emma Noake

Свято стало важливим моментом для родини, яка переживає складний період після діагнозу деменції та хвороби Альцгеймера, які виявили у Джорджа. Після госпіталізації у травні 2024 року його стан значно погіршився — зараз він уже не впізнає рідних, хоча інколи називає імена «за звичкою».

Такі моменти особливо цінні для сімей, які стикаються з деменцією, вважає Емма. Попри втрату пам’яті, важливо зберігати теплі спогади.