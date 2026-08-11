У Польщі спростували інформацію про напад українця на підлітка

Громадянин Польщі напав на іншого поляка в Каменній-Гурі, заявили в МВС країни. Там спростували чутки про те, що нападником був українець.

Про це повідомляє RMF24.

Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька нагадала користувачам соцмереж, що спершу слід перевіряти факти в надійному джерелі.

«Брехня! Нападником на 15-річного хлопця в Каменній-Гурі був поляк, а не українець. Потерпілий також є громадянином Польщі. Перш ніж знову поширювати неправдиву інформацію, варто спершу перевірити факти в надійному джерелі», — заявив він.

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Увечері 7 серпня на вулиці Князя Болька I у місті Каменна-Гура (Нижня Сілезія) на 15-річного підлітка напали з ножем. Йому завдали ударів у шию, внаслідок чого він втратив багато крові. Потерпілому вже зробили операцію, але він досі бореться за життя. Його стан дуже тяжкий, зазначають медики.

Польські правоохоронці затримали двох підозрюваних — 16-річних підлітків. Після допитів одного з них відпустили додому, а іншого — доправили до поліцейського ізолятора для неповнолітніх.

Інфографіка: NV

Після того, як поліція оприлюднила інформацію про інцидент, у соцмережах з’явилося чимало коментарів із припущеннями, що нападником був українець. Дехто також писав, що поліція нібито навмисно не назвала національність підозрюваного, хоча правоохоронці в більшості випадків цього не роблять.

«Поширення таких повідомлень — це не що інше, як російська дезінформація, метою якої є розбрат між поляками й українцями, а також розпалювання страху й ненависті. Ви спираєтеся на найпростіші людські інстинкти, як-от страх, щоб нацькувати людей одне на одного. Навіть цю трагедію ви використали в огидний спосіб», — написала речниця МВС.

Днями поліція Польщі оголосила про посилення заходів із протидії злочинам на ґрунті ненависті щодо українців. Зокрема, було запроваджено новий показник для оцінювання роботи відомства у таких справах. З 2026 року одним із критеріїв стане ефективність розслідування подібних випадків та їх передачі до суду.

22 липня польська поліція повідомила про затримання 26-річної жінки, яка, ймовірно, побила українських дівчат-підлітків. Затриманій висунули обвинувачення в заподіянні тілесних ушкоджень та застосуванні насильства чи погроз із метою примушування до певної поведінки.

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13 липня в соціальних мережах з’явилося відео, на якому в польському місті Бєльсько-Бяла чоловік в автобусі ображав українських дівчат. Він вигукував образи на їхню адресу й вимагав «забиратися до України».

З початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком.