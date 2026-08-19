У Польщі поліція затримала підозрюваних у нападі на двох українських дітей

У польському Бидгощі правоохоронці затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, яких перевіряють на причетність до нападу на двох українських дітей .

Про це у вівторок, 18 серпня, пише Польське радіо.

Там нагадали, що інцидент стався 14 серпня у парку неподалік центрального залізничного вокзалу міста.

Затримані наразі перебувають у відділку поліції Бидгоща, де з ними проводять процесуальні дії.

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У поліції зазначили, що після завершення цих процедур стане зрозуміло, які саме звинувачення можуть висунути затриманим. Правоохоронці розглядають, зокрема, версію про образу за національною ознакою та пошкодження майна.

За даними Генерального консульства України в Ґданську, напад могли скоїти через те, що 14-річна дівчина та її 12-річний брат спілкувалися українською мовою. Чоловік і жінка, які були з маленьким собакою, ображали дітей та погрожували їм, зазначили дипломати. Під час конфлікту жінка викрутила дівчині руку, а також пошкодила дитячу іграшку й кинула її в хлопця, залишивши на ньому подряпини.

За словами матері дітей, дорослі спочатку зробили їм зауваження через гру з дроном, після чого конфлікт загострився.

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У липні поліція Польщі оголосила про посилення заходів із протидії злочинам на ґрунті ненависті щодо українців. Зокрема, було запроваджено новий показник для оцінювання роботи відомства у таких справах. З 2026 року одним із критеріїв стане ефективність розслідування подібних випадків та їх передачі до суду.

З початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком.