У польському Седльці 41-річна жінка напала на 13-річну українку, бо почула, що дитина розмовляє рідною мовою . Жінка тягала дівчинку за волосся та ображала.

Про це у вівторок, 1 вересня, пише польське видання Rzeczpospolita.

41-річній мешканці Седльця висунули обвинувачення в образі 13-річної українки на ґрунті національної приналежності та застосуванні щодо неї насильства. Жінка накинулась на дівчинку, коли почула, що та розмовляє українською. Вона почала смикати її за волосся та ображати, повідомили у поліції та прокуратурі Седльця.

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Правоохоронці заявили, що минулого тижня отримали заяву від матері дівчинки.

«Із отриманої інформації випливало, що невідома жінка публічно образила неповнолітню, використовуючи щодо неї образливі слова, які, зокрема, стосувалися її національності, а потім застосувала до неї насильство», — розповіла поліцейська.

Нападницю встановили завдяки записам міських камер.

«Перед тим як причепитися до 13-річної дівчинки, жінка вживала алкоголь. У якийсь момент, коли вона почула, що дівчинка розмовляє українською, підійшла до неї, почала ображати та смикати за волосся», — розповіла керівниця районної прокуратури в Седльці Катажина Вонсак.

Під час допиту в прокуратурі жінка не змогла пояснити свою поведінку. Мешканці Седльця висунули обвинувачення в образі неповнолітньої на ґрунті національної приналежності та застосуванні щодо неї насильства через її національність.

Прокурор застосував до 41-річної жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй також заборонено контактувати з потерпілими та наближатися до них на відстань менше ніж 50 метрів.

Оскільки правопорушення мало хуліганський характер, підозрюваній може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

З початку 2026 року Українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочин, скоєні проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж минулого року.