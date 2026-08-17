Погрожували та викрутили руку. У Польщі напали на двох українських підлітків через мову

У польському місті Бидгощ чоловік і жінка напали на двох українських підлітків через те, що ті спілкувалися українською мовою. Про це 16 серпня повідомили у Генеральному консульстві України в Гданську.

14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою, заявили у консульстві.

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Нападники спочатку вдалися до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, а потім — і до фізичного насилля. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин, наголосили у дипмісії.

Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що стежить за ситуацією. Консули підтримують постійний зв’язок із матір'ю постраждалих.

Після інциденту до поліції подали заяву. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування людей, яких підозрюють у нападі.

Як заявили у консульстві, фізичному здоров’ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони перенесли «сильний емоційний стрес».

​"Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування", — йдеться у повідомленні.

У липні поліція Польщі оголосила про посилення заходів із протидії злочинам на ґрунті ненависті щодо українців. Зокрема, було запроваджено новий показник для оцінювання роботи відомства у таких справах. З 2026 року одним із критеріїв стане ефективність розслідування подібних випадків та їх передачі до суду.

З початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком.