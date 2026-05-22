Змусили заспівати пісню. У Польщі група чоловіків побила українця через акцент

На початку травня 2026 року в центрі міста Радом, що в Польщі , група чоловіків напала на молодого громадянина України. Поліція вже заарештувала трьох нападників, четвертого досі шукають.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на дані від правоохоронців.

Інцидент стався 8 травня в центрі Радома. Група чоловіків підійшла до українця, попросивши сигарету, уточнює видання. Коли поляки почули від молодого чоловіка іноземний акцент, змусили його заспівати польську пісню. Коли в нього не вийшло, почали ображати, акцентуючи увагу на національності.

Реклама

Зрештою вони перейшли до фізичного насильства, вимагаючи віддати куртку і телефон. Чоловік спробував дати відсіч, але впав. Нападники продовжували бити його ногами. Зокрема, по голові. Вони втекли тільки тоді, коли підійшли перехожі.

Унаслідок нападу молодий українець зазнав травм: слідів від побоїв, саден і синців на голові та обличчі, а також вивиху плеча.

Керівник прокуратури Цезарій Олтаржевський повідомив, що у справі затримано трьох осіб, але особу четвертого учасника нападу досі не встановлено.

Спочатку було затримано 36-річного чоловіка. Він зізнався у скоєному, дав свідчення і назвав двох подільників. Прокурор клопотав про арешт, у результаті чого суд застосував як запобіжний захід поліцейський нагляд.

Напередодні було затримано 22-річного жителя Радомського району. Йому висунуто звинувачення у спробі пограбування, нападі, образі та нападі за національним мотивом. Чоловік себе винним не визнає і заперечує причетність до нападу. Третього учасника інциденту розшукали і незабаром допитають.