У Варшаві поляк вдарив українця по голові на пішохідному переході та втік

У центрі Варшави 33-річний поляк без причини напав на 20-річного громадянина України. Зокрема він вдарив українця кулаком по голові, через що той втратив свідомість і впав на землю.

Про це у середу, 9 вересня, повідомили в поліції Варшави.

Там зазначили, що інцидент стався вдень на перехресті вулиць Свєнтокшиської та Новий Світ. Постраждалому допомогли випадкові перехожі, які також повідомили про напад правоохоронців. Українець отримав садна на обличчі, синці біля очей і пошкодив зуб.

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Поліцейські, які перебували неподалік, за кілька хвилин встановили місцеперебування нападника та затримали його. За даними правоохоронців, ним виявився 33-річний громадянин Польщі.

Слідчі опрацювали записи камер спостереження та зібрали необхідні докази. На відео видно, як група людей переходила дорогу після ввімкнення зеленого світла, коли чоловік раптово вдарив українця та втік.

Під час допиту затриманий не зміг пояснити причини свого вчинку. Поліція також встановила, що він уже мав проблеми із законом через подібні напади. Суд призначив підозрюваному три місяці тимчасового арешту. Поліція кваліфікувала його дії як хуліганський злочин, що може стати підставою для суворішого покарання.

25 серпня повідомлялось, що у польському Радомі група з восьми чоловіків напала на трьох 20-річних українців, завдавши їм травм голови та обличчя. Перед нападом один із чоловіків розпитував українців про їхнє походження та намагався влаштувати їм «лекцію» про Волинську трагедію.