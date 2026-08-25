У Польщі група чоловіків напала на трьох українців: їх розпитували про походження і Волинську трагедію

У польському місті Радом 34-річний чоловік разом із кількома іншими особами напав на трьох 20-річних українців. Повідомляється, що нападу передувала розмова про походження українців і Волинську трагедію, яку ініціював нападник.

Про це повідомляє Onet.

Інцидент стався 2 серпня на вулиці Мальчевського в Радомі. Польські ЗМІ повідомили про конфлікт через кілька тижнів.

За даними прокуратури, 34-річний житель Любліна Томаш Г. приїхав до Радома на весілля і після його завершення почав гуляти містом.

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Зокрема, він зустрів трьох молодих українців і завів із ними розмову, розпитуючи, звідки вони. Згодом виникла суперечка, під час якої чоловікові не сподобалося, як відповідали українці. Зокрема, за їхніми словами, чоловік хотів прочитати їм «лекцію» про Волинь, розповів прокурор Цезарій Ольтажевський.

Після цього чоловік покликав трьох чи чотирьох молодих людей, які йшли іншим боком вулиці, і сказав їм, що це українці.

«На ці слова вони відреагували дуже бурхливо, і почався напад», — розповів Ольтажевський.

Згодом до побиття приєдналися ще кілька осіб. Усього нападників було вісім.

Троє українців отримали тілесні ушкодження, переважно в ділянці голови та обличчя. Точний ступінь травм має встановити судово-медичний експерт, зазначає видання.

Прокурор повідомив, що після інциденту чоловік, який спровокував конфлікт, викликав таксі й поїхав — «ніби нічого й не сталося».

Поліції вдалося встановити особу головного підозрюваного. Його вже доправили до прокуратури, де йому висунули обвинувачення у застосуванні насильства або незаконних погрозах із дискримінаційних мотивів, а також в участі в бійці чи побитті.

Зазначається, що чоловік визнав свою провину й надав детальні пояснення. Зокрема, він підтвердив, що під час інциденту перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Поліція продовжує розшукувати інших учасників побиття. Правоохоронці перевіряють записи з міських камер спостереження. Розслідування ускладнюється тим, що затриманий не знав інших нападників.

З початку 2026 року Українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини , скоєні проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком.