Жінці, яка напала на українців у Познані, загрожує до п’яти років ув’язнення

У Польщі затримали жінок, які напали на українців (Фото: Поліція Польщі)

У польському місті Познань прокуратура висунула обвинувачення двом жінкам у нападі на українців. Обидві нападниці визнали свою провину.

Про це повідомляє Polsat News.

Жінок затримали у зв’язку з інцидентом, що стався в ніч на 13 серпня. Тоді жінки віком 35 і 36 років напали на двох українців, які працювали в одному з місцевих закладів громадського харчування. Нападниці публічно ображали чоловіків, плювали в них і застосовували силу.

Реклама

Також вони вигукували образи, зокрема кричали: «Забирайтеся в Україну».

Одній із затриманих, Моніці Г., інкримінують насильство щодо двох українців, порушення їхньої недоторканності та публічну образу за національною ознакою. Слідчі кваліфікували її дії як хуліганство — жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Іншу фігурантку, Катажину С., підозрюють у нападі на чоловіка, який знімав інцидент на відео. Вона вдарила його по руці, щоб він припинив зйомку, повідомили в окружній прокуратурі Познані. За це їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Обом підозрюваним заборонили наближатися до потерпілих і контактувати з ними.

У липні поліція Польщі оголосила про посилення заходів із протидії злочинам на ґрунті ненависті щодо українців. Зокрема, було запроваджено новий показник для оцінювання роботи відомства у таких справах. З 2026 року одним із критеріїв стане ефективність розслідування подібних випадків та їх передачі до суду.

З початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком.