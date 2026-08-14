У польському місті Познань правоохоронці затримали одну з двох жінок, які влаштували конфлікт з українцями та скоїли напад біля одного із закладів.

Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський у соцмережі X.

Інцидент стався вночі проти 13 серпня на вулиці Пулвейській у Познані. За даними поліції, дві жінки у стані алкогольного сп’яніння почали ображати українців та вигукувати ксенофобські висловлювання.

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Відео нападу поширювали у соцмережах. На кадрах видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю та б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає та нападає на іншого чоловіка.

Поліцейські встановили особу та затримали одну із нападниць. Другу жінку також ідентифікували, наразі її розшукують.

«Нульова толерантність до агресії та ненависті!» — наголосив глава польського МВС.

У липні поліція Польщі оголосила про посилення заходів із протидії злочинам на ґрунті ненависті щодо українців. Зокрема, було запроваджено новий показник для оцінювання роботи відомства у таких справах. З 2026 року одним із критеріїв стане ефективність розслідування подібних випадків та їх передачі до суду.

З початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком.