Плювали та били по голові. У Познані дві п’яні жінки напали на українців, одну з них затримали — відео

14 серпня, 20:34
У Познані затримали нападницю, яка ображала українців (Фото: Скриншот відео/poznan_moment)

У Познані затримали нападницю, яка ображала українців (Фото: Скриншот відео/poznan_moment)

У польському місті Познань правоохоронці затримали одну з двох жінок, які влаштували конфлікт з українцями та скоїли напад біля одного із закладів.

Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський у соцмережі X.

Інцидент стався вночі проти 13 серпня на вулиці Пулвейській у Познані. За даними поліції, дві жінки у стані алкогольного сп’яніння почали ображати українців та вигукувати ксенофобські висловлювання.

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Відео нападу поширювали у соцмережах. На кадрах видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю та б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає та нападає на іншого чоловіка.

https://twitter.com/poznan_moment/status/2088038357397864854

Поліцейські встановили особу та затримали одну із нападниць. Другу жінку також ідентифікували, наразі її розшукують.

«Нульова толерантність до агресії та ненависті!» — наголосив глава польського МВС.

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У липні поліція Польщі оголосила про посилення заходів із протидії злочинам на ґрунті ненависті щодо українців. Зокрема, було запроваджено новий показник для оцінювання роботи відомства у таких справах. З 2026 року одним із критеріїв стане ефективність розслідування подібних випадків та їх передачі до суду.

З початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Польща Україна-Польща Українці за кордоном Познань

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