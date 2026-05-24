Біля Білого дому сталася стрілянина: агенти Секретної служби застрелили нападника, поранено перехожого

Співробітники Секретної служби застрелили чоловіка, який, за даними відомства, наблизився до контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому та відкрив вогонь у їхній бік. Від отриманих травм нападник помер, пише CNN .

У суботу, 23 травня, близько 18:00 невідомий чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту біля комплексу Білого дому та відкрив стрілянину, повідомив представник Секретної служби, посилаючись на попередні результати розслідування.

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За його словами, офіцери Секретної служби відкрили вогонь у відповідь і поранили підозрюваного, який пізніше помер у лікарні.

«Під час стрілянини куля також влучила в перехожого. Наразі залишається незрозумілим, чи перехожий був поранений під час перших пострілів підозрюваного, чи під час подальшої перестрілки», — додав речник.

За словами представника правоохоронних органів, стан перехожого залишається критичним.

Співробітники Секретної служби не постраждали. Президент Дональд Трамп перебував у резиденції. Як зазначив представник Білого дому, Секретна служба повідомила йому про цей інцидент.

5 травня поблизу комплексу Білого дому у Вашингтоні повідомляли про постріли. Інцидент стався в районі перетину 15-ї вулиці та Independence Avenue. Під час стрілянини постраждав неповнолітній перехожий, у якого влучив підозрюваний.

Замахи на Трампа — головне

25 квітня президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп були терміново евакуйовані з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні після того, як озброєний чоловік спробував прорвати охорону і почалася стрілянина. На заході було близько 2600 осіб. Стрілок був озброєний дробовиком, пістолетом та кількома ножами, його затримали і доправили в лікарню університету Говарда.

Правоохоронні органи ідентифікували стрільця як 31-річного Коула Томаса Аллена. Він проживав в передмісті Лос-Анджелеса Торренсі та працював учителем. Відомо, що Аллен раніше брав участь у антитрампівському протесті Без королів у Каліфорнії.

26 квітня чоловіку висунули звинувачення у замаху на вбивство Трампа. Йому також інкримінують два порушення у незаконному володінні вогнепальною зброєю.

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У липні 2024 року Трамп був поранений під час замаху, коли виступав на мітингу для прихильників у Батлері, штат Пенсільванія, під час президентської виборчої кампанії. Куля зачепила його вухо, а кілька глядачів загинули.

15 вересня того ж року чоловіка з гвинтівкою схопили, коли він чекав біля поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Нападника засудили до довічного ув’язнення.

22 лютого 2026 року агенти Секретної служби США застрелили озброєного чоловіка після проникнення на периметр резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго.