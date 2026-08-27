Вдарив пляшкою по голові. У Польщі 23-річний пасажир напав на білоруського таксиста через його акцент

У польському Вроцлаві 23-річний чоловік у середу, 26 серпня, напав на 66-річного таксиста , громадянина Білорусі, через його східний акцент.

Про це повідомили у Воєводському управлінні поліції у Вроцлаві.

Таксист розповів поліції, що після того, як пасажир почув його східний акцент, той почав ображати водія через його національність. Згодом словесний конфлікт переріс у напад — чоловік ударив 66-річного таксиста пляшкою по голові.

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Момент нападу зафіксувала камера, встановлена в автомобілі, який їхав позаду. На записі видно, як після зупинки таксі пасажир вибігає з машини та тікає, а водій виходить із салону й напівприсідає біля автомобіля.

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Поліцейські встановили особу нападника та затримали його невдовзі після інциденту. Зібрані докази дозволили висунути чоловікові обвинувачення у нападі, мотивованому національною приналежністю потерпілого.

Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі, а на час розслідування прокуратура призначила йому поліцейський нагляд. Правоохоронці наголосили, що національні, культурні чи мовні відмінності не можуть бути підставою для агресії та приниження людей.

27 липня у польському Вроцлаві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у нападі та жорстокому побитті громадян України. Як повідомила матір постраждалої українки, дівчину та її хлопця спочатку побили в одному з магазинів, а потім сутичка продовжилася й на вулиці, причому напад стався через те, що дівчина розмовляла з українським акцентом.