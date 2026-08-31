У Франції українець і казах побилися через війну: один отримав ножові поранення, а іншого знайшли мертвим

У Франції українець і казах побилися через війну (Фото: Infos Morhange et Alentours / Facebook)

У ніч на 22 серпня біля ставка у французькому місті Міттерсайм сталася сварка між українцем та уродженцем Казахстану. Унаслідок цього українець отримав ножове поранення.

Про це повідомляють видання Le Républicain Lorrain та TF1.

За словами 43-річного потерпілого, він та інший рибалка — 44-річний чоловік, якого називали «росіянином» і який мешкав у Німеччині, вживали алкоголь. Як повідомляє Le Journal de Saône-et-Loire, згодом з’ясувалося, що насправді цей «росіянин» був уродженцем Казахстану.

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Так, двоє рибалок почали сперечатися через війну, яку РФ розв’язала проти України. Унаслідок конфлікту виникла бійка, під час якої українець дістав кілька ножових поранень тулуба та рук.

Також зазначається, що його 24-річний пасинок знайшов його на землі й посадив в автомобіль, щоб відвезти до відділення невідкладної допомоги. Оскільки чоловік втратив багато крові, молодик зупинився на узбіччі дороги в Міттерсаймі, щоб викликати допомогу.

У результаті пораненого українця передали медикам пожежно-рятувальної служби та доправили до лікарні в Саррбурзі, йдеться в повідомленні.

Правоохоронці, які прибули на місце бійки, не виявили другого рибалки, як і зброї, якою українцеві було завдано ударів. Поліція відкрила справу за фактом замаху на вбивство.

Вже наступного дня після інциденту громадянина Казахстану знайшли мертвим у ставку. Спочатку у його вбивстві підозрювали двох українців, яких взяли під варту, але за кілька днів цей запобіжний захід скасували, оскільки на тілі росіянина не виявили слідів насильства.

«Розтин тіла, яке в неділю вилучили зі ставка в Міттерсаймі (департамент Мозель), підтвердив смерть унаслідок утоплення, але не виявив слідів насильства чи дій сторонніх осіб», — повідомив у своїй заяві прокурор Давід Туве.