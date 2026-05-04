За даними поліції, ймовірний підозрюваний у скоєнні наїзду — 33-річний чоловік, який проживає в Лейпцигу (Фото: NEWS 5/Handout via REUTERS)

Унаслідок наїзду автомобіля на людей у пішохідній зоні в центрі Лейпцига 4 травня одна людина загинула, двоє дістали важкі травми, а загалом постраждали близько 20 осіб.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на главу пожежно-рятувальної служби міста Акселя Шуха.

Також повідомляється, що наїзд автомобіля на людей стався на пішохідній зоні вулиці Гріммайшештрасе.

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Фото: NEWS 5/Handout via REUTERS

Фото: NEWS 5/Handout via REUTERS

Фото: NEWS 5/Handout via REUTERS

Фото: NEWS 5/Handout via REUTERS

За даними поліції, ймовірний підозрюваний у скоєнні наїзду — 33-річний чоловік, який проживає в Лейпцигу. Спочатку він втік із місця події, згодом його затримали.

«Прокуратура веде розслідування у справі про вбивство у двох випадках, а також про замах на вбивство щонайменше у двох випадках», — пише видання.

Протягом вечора з’являлася суперечлива інформація про те, чи загинув один, чи двоє постраждалих від наїзду, проте в останніх офіційних повідомлення йдеться про двох.

Мер Лейпцига Буркхард Юнг (СДПН) у спільній заяві з поліцією називав інцидент «божевільною поїздкою».

Увечері 20 грудня 2024 року в німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у людей на різдвяному ярмарку. ЗМІ писали про десятки поранених.

13 лютого 2025 року в Мюнхені автомобіль в'їхав у групу протестувальників — постраждали 27 осіб.

7 червня 2025 року в місті Пассау (Німеччина), 48-річний водій в'їхав у групу людей поблизу центрального вокзалу. Інцидент стався 7 червня близько 15:30.

Внаслідок наїзду постраждали п’ятеро людей, серед них — 38-річна дружина водія та його п’ятирічна донька.