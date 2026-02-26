Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у середу, 25 лютого, звернувся до ЄС з проханням провести «місію зі з’ясування фактів» для оцінки пошкоджень нафтопроводу Дружба. Він припустив, що це може допомогти розблокувати кредит об'єднання для України.

Про це свідчить лист, з яким ознайомилося агентство Reuters.

«Угорщина підтримує ідею проведення місії зі з’ясування фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки стану нафтопроводу Дружба», — заявив Орбан у листі до голови Євроради Антоніу Кошти.

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Очільник угорського уряду зазначив, що усвідомлює політичні труднощі, спричинені затримкою надання Україні великого кредиту ЄС. Він каже, що його ініціатива «спрямована на сприяння швидкому вирішенню цього питання».

20 лютого Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄС для України на €90 млрд, який мав стати фінансовою підтримкою для стабілізації економіки під час війни.

Позика була узгоджена у грудні лідерами Євросоюзу як «рятувальний круг» для Києва на тлі зростання бюджетного дефіциту.

26 лютого видання Politico писало, що лідери Європейського Союзу шукають Віктору Орбану «перемогу», щоб розблокувати кредит Україні на €90 млрд.

23 лютого уряд Угорщини також заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що підставою для такого рішення стало припинення транзиту російської нафти в його країну через південну гілку нафтопроводу Дружба після російського удару 27 січня.

26 лютого Орбан оприлюднив «відкритого листа» президенту Володимиру Зеленському, у якому, зокрема, закликав негайно відновити роботу нафтопроводу Дружба.