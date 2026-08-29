У Ростовській області оголосили режим надзвичайної ситуації через зупинку портів після атак безпілотників

У Ростовській області запровадили регіональний режим надзвичайної ситуації через зупинку портів і порушення судноплавства в Азово-Чорноморському басейні внаслідок атак Збройних сил України .

Про це повідомляє DW.

В розпорядженні губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, оприлюдненому 28 серпня, йдеться, що надзвичайною визнали ситуацію, «що склалася з 10 липня 2026 року».

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У документі росіяни заявляють, що внаслідок атак на об'єкти логістичної інфраструктури у виробників утворилося скупчення «значних обсягів сільськогосподарської продукції», що може призвести до порушення «умов життєдіяльності» та «значних матеріальних втрат».

Керівницею робіт із ліквідації наслідків НС призначили міністерку сільського господарства Ростовської області Анну Касьяненко. Їй доручили організувати моніторинг ситуації, а також інформувати виробників про надзвичайну ситуацію та заходи, яких вживає влада.

11 липня повідомлялося, що після українських атак на свої судна Росія тимчасово призупинила судноплавство Донсько-Азовським каналом і через Керченську протоку, що з'єднує Азовське та Чорне моря.

Як повідомила Reuters, посилаючись на три джерела, таке рішення ухвалили після атаки України на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких було десять танкерів.

13 серпня повідомлялося, що у порту Новоросійська Краснодарського краю РФ зупинили роботу всі три зернові термінали — Новоросійський зерновий термінал, НКХП та КСК. Їхня сумарна потужність перевалки становить близько 26,1 млн тонн зерна на рік.