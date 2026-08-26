На пляжах Болгарії знайшли уламки кількох БпЛА

Уламок дрона у Чорному морі у Болгарії, 26 серпня 2026 року (Фото: Міноборони Болгарії)

На узбережжі Болгарії виявили уламки кількох дронів без бойових частин, військові країни знешкодили їх, повідомляє Міноборони Болгарії у середу, 26 серпня.

Один з БпЛА знайшли на морському узбережжі в місцевості Кабакум поблизу міста Варна. Спеціалізована група з Військово-морських сил встановила, що на дроні немає вибухових речовин, його доставили на військову базу у Варні.

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Два БпЛА помітили у водах Чорного моря поблизу міста Поморіє та у місцевості Паша дере. Болгарські військовослужбовці знищили дрони в морі, говориться у повідомленні.

Також військові виявили крило бойового дрона без боєзаряду у морі в районі курортного комплексу Камчія. Уламок не становив небезпеки, його доставили на військово-морську базу у Варні.

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Раніше повідомлялося, що на пляжі румунського курорту Олімп в повіті Констанца 26 серпня знайшли уламок невідомого безпілотника з можливим вибуховим зарядом.