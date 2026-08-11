Вранці вівторка, 11 серпня, у Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю РФ спалахнула пожежа на Комсомольському нафтопереробному заводі .

Про це повідомило російське видання Astra.

Про пожежу близько 11:00 за місцевим часом повідомили місцеві жителі.

Причини пожежі наразі невідомі.

Комсомольський НПЗ ввели в експлуатацію у 1942 році. Його проєктна потужність становить близько 8 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту К5, суднове паливо й іншу нафтопродукцію, а також є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на Далекому Сході.

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10 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Танеко у місті Нижньокамськ Республіки Татарстан.

Внаслідок атаки на підприємстві почалася пожежа.

Раніше 10 серпня у Мережі писали про атаку БпЛА на Татарстан, повідомлялося про дрони над Нижньокамськом. Місцева влада заявляла про «масований удар», загиблих та поранених.

Генштаб також уточнив наслідки ураження НПЗ Ільський у Краснодарському краї РФ 8 серпня: на підприємстві пошкоджено колону первинної переробки нафти АВТ-6.