У Хабаровському краї спалахнула пожежа на одному з ключових НПЗ Далекого Сходу РФ — росЗМІ
Пожежа на Комсомольському НПЗ (Фото: Astra/Telegram)
Вранці вівторка, 11 серпня, у Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю РФ спалахнула пожежа на Комсомольському нафтопереробному заводі.
Про це повідомило російське видання Astra.
Про пожежу близько 11:00 за місцевим часом повідомили місцеві жителі.
Причини пожежі наразі невідомі.
Комсомольський НПЗ ввели в експлуатацію у 1942 році. Його проєктна потужність становить близько 8 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту К5, суднове паливо й іншу нафтопродукцію, а також є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на Далекому Сході.
10 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Танеко у місті Нижньокамськ Республіки Татарстан.
Внаслідок атаки на підприємстві почалася пожежа.
Раніше 10 серпня у Мережі писали про атаку БпЛА на Татарстан, повідомлялося про дрони над Нижньокамськом. Місцева влада заявляла про «масований удар», загиблих та поранених.
Генштаб також уточнив наслідки ураження НПЗ Ільський у Краснодарському краї РФ 8 серпня: на підприємстві пошкоджено колону первинної переробки нафти АВТ-6.