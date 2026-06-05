«Викликає біль і обурення». Держсекретар польського МЗС обговорив з Будановим присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА

Марчін Босацький, державний секретар МЗС Польщі, обговорив з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим питання присвоєння підрозділу ССО почесного найменування на честь Героїв УПА та пропозиції Києва щодо вирішення ситуації.

Про це повідомила пресслужба польського Міністерства закордонних справ.

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що зустріч відбулася на прохання української сторони. Буданова супроводжували його заступники Ірина Верещук та Сергій Кислиця.

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МЗС каже, що Босацький представив польську позицію. Він наголосив, що рішення президента Володимира Зеленського «викликало біль та обурення серед польського суспільства, яке з початку російської агресії підтримує Україну, що захищається».

Босацький заявив, що взаємні відносини мають будуватися на історичній правді, повазі до жертв та діалозі.

Міністерство повідомило, що ще одним важливим пунктом порядку денного було підсумовування поточних військових операцій та ситуації на передовій у контексті подальших дипломатичних сценаріїв та умов для мирних переговорів.

Босацький та Буданов підтвердили стратегічний характер польсько-української співпраці та її важливість з огляду на виклики, пов’язані з безпекою регіону та триваючою агресією РФ проти України.

Суперечки між Україною та Польщею: останні новини

26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку у квітні 2023 року Зеленському вручив попередник Навроцького Анджей Дуда.

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Зі свого боку колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що зняв український прапор із грудей і більше не підтримуватиме президента Зеленського, однак продовжить допомагати українському народу.

1 червня колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький сказав, що повернув орден За заслуги, який він отримав від Зеленського у 2022 році.

2 червня колишній президент Польщі Дуда заявив, що Зеленський отримав Орден Білого Орла «за інших обставин». Він також стверджував, що з того часу «змінилися обставини» і, за його словами, «поведінка українського президента».

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Згодом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про проведення непублічних переговорів з Києвом щодо рішення Зеленського. Своєю чергою його український колега Андрій Сибіга сказав, що загострення між Києвом та Варшавою «не несе користі ані українцям, ані полякам». За словами міністра, протягом майже двох років країни крок за кроком «відбудовували конструктивний діалог».