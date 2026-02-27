Канада, Китай та Британія закликали своїх громадян покинути Іран, США терміново евакуюють співробітників посольства в Ізраїлі

Канада, Китай та Велика Британія закликають своїх громадян покинути Іран. Водночас Держдепартамент США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через зростання безпекових ризиків , повідомляє Axios .

Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило рекомендації щодо Ірану, закликавши громадян уникати поїздок до країни. Також радять ретельно оцінювати необхідність перебування на території Ірану для тих, хто вже знаходиться там.

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Міністерство закордонних справ Канади закликало громадян уникати поїздок до Ірану та покинути країну, якщо це можна зробити безпечно.

Китай також закликав своїх громадян евакуюватися з Ірану через погіршення ситуації з безпекою та зростання зовнішніх ризиків.

Водночас посол США в Ізраїлі Майк Хакабі направив співробітникам листа, в якому зазначив, що ті, хто бажають виїхати, мають зробити це до п’ятниці.

Попри евакуацію, посольство продовжить свою роботу, і більшість дипломатів, а також багато американських працівників, залишатимуться в Ізраїлі.

Видання зазначає, що це оголошення може бути ще одним сигналом того, що адміністрація Дональда Трампа наближається до рішення про проведення спільної військової операції з Ізраїлем проти Ірану.

Раніше цього тижня США евакуювали другорядних співробітників посольства в Лівані через загрози з боку підтримуваного Іраном угруповання Хезболла. Норвегія також відкликала частину своїх військових із Іраку.

У своїй промові 26 лютого Трамп зазначив, що хоче вирішити суперечку з Іраном дипломатичним шляхом. Однак, за даними американських ЗМІ, адмірал Бред Купер, командувач американських військ на Близькому Сході, представив Трампу варіанти дій проти Ірану.

Непрямі переговори США та Ірану в Женеві 26 лютого завершилися без досягнення домовленостей.

Наприкінці січня телеканал CNN повідомляв, що американський президент Дональд Трамп розглядає можливість завдати нового масштабного удару по Ірану, оскільки попередні переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо обмеження ядерної програми та виробництва ракет не дали результатів.

Пізніше США перемістили в регіон свою авіаносну ударну групу. Зокрема, вони розгорнули на Близькому Сході ЗРК Patriot, системи протиракетної оборони THAAD і авіаносець Abraham Lincoln. Це відбувалося на тлі масштабних протестів і вбивства демонстрантів в Ірані.

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13 лютого президент Трамп заявив, що відправляє другу авіаносну групу на Близький Схід на випадок, якщо йому не вдасться досягти дипломатичної угоди з Іраном. Пізніше він сказав, що зміна влади в Ірані «була б найкращим, що могло б статися».

Інфографіка: NV

23 лютого агентство Reuters із посиланням на іранського дипломата повідомляло, що Іран дав зрозуміти США, що готовий піти на поступки щодо своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій і визнання свого права на збагачення урану.