У Росії заявили про атаку БпЛА на Москву та Ярославську область, виникли пожежі — відео

Дим над містом Ярославль у Росії після атаки БпЛА, 28 серпня 2026 року (Фото: Telegram-канал Exilenova+)

Московську та сусідню Ярославську області у Росії вранці у п’ятницю, 28 серпня, атакують дрони . Місцева влада заявляє про «падіння уламків», моніторингові канали пишуть про пожежі у російських регіонах.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що через загрозу БпЛА перекрито рух на виїзді з Ярославля у бік Москви. Курсування громадського транспорту частково скасували або змінили маршрути.

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Telegram-канал Exilenova+ публікує відео прольоту дронів над Ярославлем, у місті було чутно вибухи.

Також повідомляється про атаку БпЛА на Підмосков'я і Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про два збиті дрони, що летіли на Москву. Монітори пишуть про пожежу у Павловському Посаді.

Також загрозу БпЛА оголосили у Володимирській та Іванівській областях РФ, пише Telegram-канал Astra.

25 серпня видання Axios писало, що США просили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу та півночі Росії на три дні, ймовірно, на час перебування директора ЦРУ Джона Реткліффа.