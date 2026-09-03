Дим в районі порту у Сочі Краснодарського краю РФ, 3 вересня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У Московській області та Краснодарському краї РФ у четвер, 3 вересня, лунали вибухи, місцеві мешканці повідомляють про атаку БпЛА та пожежі, пише Telegram-канал Astra .

У Павловському Посаді Московської області дрон в результаті роботи російської ППО влучив у будинок.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджує, що «знищено» 56 БпЛА над російським регіоном вночі. Він також заявив про пошкодження будинків у місті Кубинка, Богородському окрузі, а також про атаку БпЛА на Підмосков'я. Згідно з OSINT-аналізом Astra, пошкоджений будинок у Кубинці розташований приблизно за 5 км від авіабази Кубинка.

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Своєю чергою мер Москви Сергій Собянін вранці заявляв про «знищення» десятків дронів, що летіли на російську столицю.

Також у Мережі повідомляється про ймовірну атаку морських дронів на порт Сочі, де видно дим. Згідно з супутниковими знімками 2024 року, у тій частині порту, де видно задимлення, був пришвартований військовий корабель, пише Telegram-канал Astra.

Exilenova+ пише, що ймовірними цілями морських БпЛА у порту могли бути системи ППО або патрульні катери РФ.

Міноборони країни-агресора Росії заявляє про «збиття» 416 дронів вночі 3 вересня, не уточнюючи, скільки засобів повітряного нападу досягли цілей.