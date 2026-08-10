Країна-агресорка Росія значно швидше за власні плани розгортає систему Рассвет , яку називають російським аналогом супутникової системи зв’язку Starlink. До 2035 року РФ хоче створити угруповання загальною кількістю понад 900 супутників.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому у понеділок, 10 серпня.

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«Росія в березні 2026 року вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників, далі запускатимуть інші, щоби створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році», — розповів Скібіцький.

За його словами, наразі супутники Рассвет можуть працювати фрагментарно — коли пролітають над територією України. Однак після розгортання повноцінного супутникового угруповання ця система зможе працювати за принципом Starlink.

За його словами, вже триває обговорення способів протидії цій російській системі.

Російська супутникова система Рассвет — що відомо

16 квітня портал Мілітарний повідомив, що наприкінці березня російська компанія Бюро 1440 запустила на орбіту перше серійне угруповання з 16 супутників, які стануть основою майбутньої системи зв’язку Рассвет. Це, як наголошувалося в дослідженні, стало початком розгортання Росією «старлінкоподібної» системи зв’язку, що становитиме стратегічну загрозу не тільки для України, а й для інших країн.

31 травня тоді ще радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Росія потребує власний аналог системи супутникового інтернету Starlink, тому активно працює в цьому напрямку і вже вивела на орбіту 16 супутників системи Рассвет. Однак, щоб передача даних була постійною і стабільною, необхідно запустити не менше ніж 200−250 супутників.

Він також зазначив, що теоретично наявні супутники вже можуть використовуватися Росією у війні проти України.

12 червня російський диктатор Володимир Путін провів у Кремлі зустріч із окупантами, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну. На ній він двічі стверджував, що Росія вже має вітчизняну систему супутникового інтернету для керування безпілотниками. Окупанти ж заявили, що таких систем насправді немає.

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На зустрічі диктатор також згадав аерокосмічну компанію Бюро 1440, яка у березні вивела на орбіту перші супутники низькоорбітального угруповання Рассвет.

У липні у РФ заявили, що вивели на орбіту другу групу супутників проєкту Рассвет.