Москву другу ніч поспіль атакували дрони: мер заявив про щонайменше 25 БпЛА

Дрон, який летів на Москву 19 червня 2026 року (Фото: Telegram-канал Astra)

Москву та низку регіонів РФ другу ніч поспіль атакують дрони , повідомив мер російської столиці Сергій Собянін та заявив про атаку щонайменше 25 безпілотників.

Через атаку в Московському регіоні тимчасово обмежували роботу аеропортів Внуково, Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський. Згодом роботу Домодєдово та Жуковського відновили, повідомляла Росавіація.

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Московський аеропорт Домодєдово почав приймати та відправляти рейси за погодженням «із відповідними органами» через тимчасові обмеження на використання повітряного простору. Це пов’язано з масованими атаками дронів.

Міноборони РФ 18 серпня заявило, що російська ППО нібито збила понад 1600 дронів за добу, а також десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS.

Попередній рекорд за кількістю застосованих дронів зафіксували під час атаки на РФ 16 серпня. Тоді росіяни заявляли, що за добу «збили 1478 безпілотників».

У Підмосков'ї внаслідок нічної атаки уражено склад Wildberries, там спалахнула пожежа. Цей факт підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов. Він визнав нічну атаку «масштабною» і стверджує, що в регіоні було збито 150 БпЛА.

Вперше за майже 20 років у Москві скасували масштабний парад військових оркестрів відомий, як Міжнародний військово-музичний фестиваль Спаська вежа, що мав розпочатися 21 серпня і тривати чотири дні.

У Москві після пожежі на ТЕЦ у кількох районах зникла електроенергія, а згодом по всій Росії почалися масштабні перебої з роботою інтернету та сайтів. Найбільше скарг надходить з Москви та Санкт-Петербурга, пише The Moscow Times.