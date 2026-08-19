Аеропорт Домодєдово перевели на особливий режим роботи після масованої атаки дронів на Москву

У відомстві попередили, що через запроваджені заходи можливі зміни в розкладі рейсів (Фото: @dmepress)

Московський аеропорт Домодєдово почав приймати та відправляти рейси за погодженням із відповідними органами через тимчасові обмеження на використання повітряного простору. Це пов'язано з масованими атаками дронів.

Про це повідомила Росавіація.



У відомстві попередили, що через запроваджені заходи можливі зміни в розкладі рейсів. Російська сторона пояснила обмеження необхідністю гарантувати безпеку польотів.

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У ніч проти 18 серпня обмеження на приймання та відправлення літаків також діяли в московських аеропортах Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Згодом аеропорти перейшли на обслуговування рейсів за погодженням.

Як писав NV, у ніч проти 18 серпня Москва і Московська область зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в напрямку Московського регіону летіли 620 БпЛА, з яких 180 російська ППО нібито збила безпосередньо над регіоном.

Загалом Міноборони РФ заявляло про нібито перехоплення 791 безпілотника над різними регіонами Росії, окупованим Кримом, а також Чорним і Азовським морями.

Під час атаки у Підмосков'ї було уражено склад Wildberries, де виникла пожежа.