Грецькі слідчі вважають, що військовий морський дрон, знайдений минулого тижня на одному з островів , збився з курсу через технічну несправність і, ймовірно, не відплив далеко. Про це пише Reuters , посилаючись на джерела.

Дрон з вибухівкою, який у Греції називають українським (Київ це офіційно заперечує), виявили рибалки на узбережжі острова Лефкада 7 травня.

Джерело в силах безпеки повідомило, що дрон, ймовірно, не зміг досягти своєї цілі, збившись з курсу через технічну несправність.

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«Це дуже серйозна проблема. На цьому судні… були вибухові речовини, що ставило під загрозу безпеку судноплавства. Я навіть не хочу уявляти, до чого б призвело зіткнення пасажирського чи будь-якого іншого судна з цим дроном», — заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, стверджуючи, що дрон є українським.

Згідно з попередніми висновками, дрон подолав невелику відстань, що робить версію про запуск із Лівії менш імовірною, повідомило джерело в службах безпеки. Інший чиновник зазначив, що рівень палива є ключовим фактором в оцінці, але відмовився надати додаткові подробиці.

Технічний аналіз майже завершено, залишилося лише розшифрувати деякі зашифровані дані, додало джерело.

10 травня грецькі ЗМІ повідомили, що раніше цього тижня біля острова Лефкада в Іонічному морі виявили морський дрон. На його борту нібито було близько 100 кг вибухівки.

Журналісти повідомляли, що спочатку 7 травня апарат знайшли рибалки біля скелі — до того ж із працюючим двигуном. Через це виникла підозра, що оператори могли втратити зв’язок із дроном, після чого він рухався далі, доки не зіткнувся з берегом.

Ekathimerini пише, що грецькі чиновники останніми днями посилили вимоги до Києва надати пояснення, а міністр оборони Нікос Дендіас та речник уряду Павлос Марінакіс публічно висловили занепокоєння.

Афіни стверджують, що морський безпілотник був розгорнутий у територіальних водах Греції Україною з очевидною метою завдати удару по російському судні у Середземному морі.

Деякі грецькі ЗМІ писали, що знайдений апарат схожий на український морський дрон класу Magura. Однак компанія-виробник UForce заперечила, що що в Греції знайшли один із її безпілотників.

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Ekathimerini зазначає, що грецькі посадовці попередньо ідентифікували апарат як морський дрон-камікадзе типу Мамай. Ця модель широко використовувалася українськими силами у Чорному морі під час війни з РФ.