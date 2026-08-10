У Молдові вперше вибухнув бойовий дрон-ракета, пошкоджено кілька приватних домогосподарств

Уламки бойового БпЛА пошкодили будинки та спричинили пожежу у прикордонному селі Крокмаз у Молдові, 9 серпня 2206 року (Фото: Poliția Republicii Moldova / Telegram)

Поблизу села Крокмаз у Штефан-Водському районі Молдови 9 серпня вибухнув, ймовірно, бойовий безпілотний літальний апарат типу дрон-ракета. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приватних домогосподарств, повідомляє молдавська поліція.

Повідомлення про вибух надійшло вдень 9 серпня. Поліція виявила на місці уламки ударного БпЛА.

Фахівці встановили, що вибух стався на висоті приблизно 2,5 метра внаслідок зіткнення дрона з деревом у лісосмузі. Постраждалих немає, але уламки БпЛА розлетілися на великій території, що спричинило пошкодження кількох господарств у селі Крокмаз.

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«Згідно з попередніми висновками, виявлені уламки мають характеристики, схожі на компоненти керованої ракети, що вказує на те, що апарат міг бути типу дрон-ракета», — сказано у повідомленні поліції Молдови.

У заяві підкреслюється, що це перший інцидент з таким БпЛА на території Молдови.

Село Крокмаз розташоване на кордоні з Одеською областю, яку російські дрони масовано атакували 9 серпня. Одеська ОВА напередодні повідомляла про 14 постраждалих, пошкодження будинків та об'єктів енергетики. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку на регіон, зокрема баражуючими боєприпасами Бандероль.

Інфографіка: NV

Раніше у Молдові вже виявляли уламки російських дронів Герань.