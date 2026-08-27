На тлі атаки РФ на Україну. Молдова вночі зафіксувала у своєму повітряному просторі п’ять дронів

У ніч на четвер, 27 серпня, Молдова зафіксувала п’ять безпілотників у повітряному просторі країни на тлі російської атаки на Україну.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Молдови.

Перший дрон перетнув кордон з України поблизу Бєляєвки та за хвилину повернувся назад у напрямку української території. Другий безпілотник зайшов у повітряний простір Молдови з боку Старокозачого та зник із систем спостереження поблизу Карахасанів у Штефан-Водському районі.

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Третій дрон пролетів через населені пункти Паланка, Крокмаз, Оленешти, Пуркарі та Рескеєць, після чого зник із радарів поблизу Первомайська в придністровському регіоні. Четвертий безпілотник перетнув молдовсько-український кордон у районі Паланки та майже одразу залишив повітряний простір країни в напрямку України.

Ще один дрон зафіксували біля пункту пропуску Сейці, після чого він також попрямував до України. У Міноборони Молдови зазначили, що всі ці випадки сталися на тлі російських повітряних атак по Україні, а місцеві служби разом із партнерами продовжують моніторинг повітряного простору.

Атака на Україну 27 серпня — головне

У ніч проти 27 серпня армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами та БпЛА. У Києві, Кривому Розі, Одесі а також у Запорізькій та Полтавській областях лунали вибухи.

В Одеській МВА повідомили, що РФ майже всю ніч та ранок тероризувала місто. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.

Російські війська також атакували Київ балістикою. Падіння уламків ракет зафіксовано у Подільському та Шевченківському районах. Вибухи у столиці лунали приблизно о 03:03 та 03:28. До цього Повітряні сили повідомляли про рух ракет у бік міста.

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У Кривому Розі росіяни атакували промислове підприємство. Відомо про щонайменше двох поранених.

Загалом у ніч проти 27 серпня російські окупанти атакували Україну двома протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 258 ударними БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу росіян на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.