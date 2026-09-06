«Не в інтересах України». Донька Келлога заперечила батькові, який виступив за мобілізацію жінок

«Точка зору мого батька базується на моєму досвіді, бо я служила в Афганістані, та на досвіді моєї мами, яка служила в Гренаді. Тож він розмірковує так: „Жінки можуть воювати, то чому ні? Вони мають воювати“», — сказала Моббс в інтерв'ю для Суспільного.

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За її словами, жінки можуть воювати, але добровільно. Моббс пояснює: їх треба належно навчити, правильно екіпірувати та озброїти.

«Це не означає, що вони можуть бути саме в окопах. І я точно не казала б, що ми маємо стерти відмінності між чоловіками й жінками. Вони різні, і це нормально. Жінки — чудові медики, логісти. Вони часто — прекрасні стрільці. Ми також експертки у зборі інформації, розвідці, і інколи можемо потрапити туди, куди чоловіки не можуть. Тож ми маємо залучати жінок-добровольців на ті ролі, для яких вони підходять найкраще, і заохочувати інших жінок приєднуватися. Але я не вважаю, що зараз в інтересах України проводити примусову мобілізацію жінок», — наголосила вона.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Насправді MAX Келлог заявляв, що вважає службу жінок важливою частиною участі суспільства у війні. Він навів приклад власної сім'ї та розповів, що його дочка закінчила військову академію США та воювала в Афганістані, а дружина була десантницею та брала участь у бойових діях у Гренаді.

«Тож чи вважаю я, що жінки мають бути мобілізовані до армії? Моя відповідь: так. Тому що вони воюють нічим не гірше за чоловіків. Дуже важливо, щоб жінки, як частина суспільства, йшли на службу. Тож я і на особистому, і на професійному рівні взагалі не бачу в цьому проблеми», — заявив Келлог.

За його словами, його дочка так часто приїздить в Україну, тому що «вона безстрашна».

Дискусії щодо мобілізації жінок в Україні — головне

У серпні колишній міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода висловив переконання, що військовий обов’язок в Україні має бути загальним для всіх громадян — як для чоловіків, так і для жінок.

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Як приклад він навів Ізраїль, де жінки проходять військову службу нарівні з чоловіками. Ексміністр заявив, що запровадження такого підходу могло б значно збільшити мобілізаційний ресурс країни.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко повідомив, що в Україні не проводиться і не планується мобілізація жінок. Жінки можуть вступити до Сил оборони лише добровільно. Також ідею мобілізації жінок відкинув і керівник Офісу президента Кирило Буданов.