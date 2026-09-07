У Росії почали обмежувати виїзд за кордон для військовозобов'язаних у запасі

7 вересня, 20:37
У Росії вперше зафіксували випадок обмеження виїзду запасника за рішенням військкомату (Фото: ГУР)

У Росії вперше зафіксували випадок обмеження виїзду запасника за рішенням військкомату (Фото: ГУР)

У Росії вперше зафіксовано випадок, коли військовозобов'язаний із запасу не зміг покинути країну через рішення військового комісаріату про обмеження виїзду. 

Про це у понеділок, 7 вересня, повідомляє The Moscow Times.

За даними проєкту, 24-річний мешканець Ростовської області, який пройшов строкову службу у 2024 році та перебуває в запасі, 2 вересня спробував вилетіти з Краснодара за кордон. Однак на паспортному контролі його затримали для додаткової перевірки та вручили офіційне повідомлення про тимчасове обмеження права на виїзд з Росії.

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Як з’ясувалося, рішення ухвалив військкомат, у якому запасник перебував на обліку. У листопаді 2025 року він з’явився туди за повісткою для уточнення документів військового обліку, де йому вклеїли мобілізаційне розпорядження.

При цьому в електронному реєстрі ця повістка, як виявилося, значилася зі статусом «Громадянин не з’явився». На підставі цього військкомат ухвалив рішення про обмеження виїзду. Перед поїздкою запасник не бачив у реєстрі повідомлення про заборону та дізнався про неї лише на кордоні.

Раніше правозахисники виходили з того, що для запасників електронні повістки не тягнуть за собою обмежень на виїзд. Тепер з’явився перший випадок, коли запасника дійсно не випустили з Росії за рішенням військкомату. У «Ідіть лісом» наголосили, що на підставі одного звернення поки не можна робити висновок про запровадження обмежень на виїзд для всіх запасників.

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З березня, після повномасштабного запуску реєстру електронних повісток, росіяни почали скаржитися на блокування виїзду за кордон. За даними правозахисного проєкту Ідіть лісом, лише з 18 по 31 серпня до них звернулися 73 призовники, які намагалися перетнути кордон: 50 змогли виїхати, 23 — ні.

У низці випадків заборона на виїзд з'являлася безпосередньо під час прикордонного контролю. Спроби виїхати через Білорусь також не завжди завершувалися успішно — з 11 призовників, які звернулися до проєкту, четверо змогли перетнути кордон, семеро — ні.

Плани про оголошення мобілізації в Росії — останні новини

8 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію в Росії, не оголошуючи її офіційно. 11 серпня президент повідомив, що Росія готує хвилю мобілізації на осінь 2026 року — одразу після «імітації парламентських виборів», посилаючись на внутрішні російські документи, отримані українською розвідкою.

22 серпня Зеленський заявив, що нову хвилю мобілізації, яка може розпочатися в Росії після «виборів» до Державної думи, Кремль намагатиметься проводити переважно в регіонах — план окупантів на 2026 рік передбачає додатково мобілізувати близько 300 тисяч осіб.

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24 серпня видання The Moscow Times писало, що протягом останніх півтора місяця жителі щонайменше 17 регіонів Росії скаржилися на затримання та примусову мобілізацію — прихована мобілізація в РФ набуває дедалі більшого поширення, констатували журналісти.

27 серпня українська розвідка повідомила, що російська влада готується до нової масштабної мобілізації у 2026−2027 роках — Москва розраховує призвати близько 600 тисяч людей, по 300 тисяч протягом кожного року.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Росія Мобілізація мобілізація в Росії

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