У Росії почали обмежувати виїзд за кордон для військовозобов'язаних у запасі

У Росії вперше зафіксовано випадок, коли військовозобов'язаний із запасу не зміг покинути країну через рішення військового комісаріату про обмеження виїзду.

Про це у понеділок, 7 вересня, повідомляє The Moscow Times.

За даними проєкту, 24-річний мешканець Ростовської області, який пройшов строкову службу у 2024 році та перебуває в запасі, 2 вересня спробував вилетіти з Краснодара за кордон. Однак на паспортному контролі його затримали для додаткової перевірки та вручили офіційне повідомлення про тимчасове обмеження права на виїзд з Росії.

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Як з’ясувалося, рішення ухвалив військкомат, у якому запасник перебував на обліку. У листопаді 2025 року він з’явився туди за повісткою для уточнення документів військового обліку, де йому вклеїли мобілізаційне розпорядження.

При цьому в електронному реєстрі ця повістка, як виявилося, значилася зі статусом «Громадянин не з’явився». На підставі цього військкомат ухвалив рішення про обмеження виїзду. Перед поїздкою запасник не бачив у реєстрі повідомлення про заборону та дізнався про неї лише на кордоні.

Раніше правозахисники виходили з того, що для запасників електронні повістки не тягнуть за собою обмежень на виїзд. Тепер з’явився перший випадок, коли запасника дійсно не випустили з Росії за рішенням військкомату. У «Ідіть лісом» наголосили, що на підставі одного звернення поки не можна робити висновок про запровадження обмежень на виїзд для всіх запасників.

З березня, після повномасштабного запуску реєстру електронних повісток, росіяни почали скаржитися на блокування виїзду за кордон. За даними правозахисного проєкту Ідіть лісом, лише з 18 по 31 серпня до них звернулися 73 призовники, які намагалися перетнути кордон: 50 змогли виїхати, 23 — ні.

У низці випадків заборона на виїзд з'являлася безпосередньо під час прикордонного контролю. Спроби виїхати через Білорусь також не завжди завершувалися успішно — з 11 призовників, які звернулися до проєкту, четверо змогли перетнути кордон, семеро — ні.

Плани про оголошення мобілізації в Росії — останні новини

8 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію в Росії, не оголошуючи її офіційно. 11 серпня президент повідомив, що Росія готує хвилю мобілізації на осінь 2026 року — одразу після «імітації парламентських виборів», посилаючись на внутрішні російські документи, отримані українською розвідкою.

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22 серпня Зеленський заявив, що нову хвилю мобілізації, яка може розпочатися в Росії після «виборів» до Державної думи, Кремль намагатиметься проводити переважно в регіонах — план окупантів на 2026 рік передбачає додатково мобілізувати близько 300 тисяч осіб.

24 серпня видання The Moscow Times писало, що протягом останніх півтора місяця жителі щонайменше 17 регіонів Росії скаржилися на затримання та примусову мобілізацію — прихована мобілізація в РФ набуває дедалі більшого поширення, констатували журналісти.

27 серпня українська розвідка повідомила, що російська влада готується до нової масштабної мобілізації у 2026−2027 роках — Москва розраховує призвати близько 600 тисяч людей, по 300 тисяч протягом кожного року.