У Росії почали діяти приховані обмеження на виїзд за кордон для чоловіків мобілізаційного віку, повідомляє партизанський рух Атеш .

За інформацією партизанів, такі обмеження вже діють у низці великих міст РФ. Зокрема, йдеться про Москву, Санкт-Петербург та Єкатеринбург.

«Наші агенти з-поміж співробітників прикордонних служб та аеропортів Москви, Санкт-Петербурга та Єкатеринбурга повідомляють про негласну перевірку під час виїзду з країни», — заявили в русі.

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За їхніми даними, чоловіків призовного віку відправляють на додаткові перевірки, через що вони не встигають сісти на свої рейси.

Також повідомляється, що поки влада РФ стверджує, ніби жодної мобілізації не планується, на прикордонних переходах уже діють негласні інструкції.

«Згідно з отриманою інформацією, прикордонникам доручено не оглядати всіх підряд, а знімати з рейсів лише певний відсоток тих, хто виїжджає: влада побоюється спровокувати хвилю паніки та прагне уникнути будь-якого розголосу», — йдеться в повідомленні.

У русі Атеш з’ясували, що працівники аеропорту намагаються затягувати час під стандартними приводами. Зокрема, вони розпитують про мету візиту, оглядають особисті речі або ж довго звіряють квитки. У результаті людина спізнюється на посадку, а їй повертають документи без пояснення причин.

14 серпня видання The Guardian із посиланням на джерела повідомило, що Кремль наразі не планує проводити нову хвилю мобілізації, попри зростання втрат на фронті та нестачу особового складу в армії.

11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує мобілізацію на осінь і вона має відбутися після імітації парламентських виборів. Такі дані отримало Головне управління розвідки Міноборони.

8 серпня Зеленський заявив, що Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію в Росії, не оголошуючи її офіційно. Кремль також продовжує втягувати Північну Корею у війну проти України.

Видання Financial Times писало, що РФ дедалі агресивніше вербує людей до армії, аби уникнути нової мобілізації. Поліція проводить рейди на підприємствах і забирає чоловіків із вулиць до військкоматів, посадовці полюють на боржників, а студентів і навіть жінок із затребуваними в армії спеціальностями змушують підписувати контракти.