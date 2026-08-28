Росія щомісяця втрачає в Україні приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж їй вдається набрати. Попри значні темпи поповнення армії , Москва не може повністю компенсувати втрати на фронті.

Про це The Guardian повідомили західні посадовці.

За їхніми даними, Росія продовжує набирати близько тисячу військовослужбовців на день, однак протягом останніх двох місяців цього виявилося недостатньо для заміни загиблих і поранених.

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«За нашими оцінками, різниця між кількістю людей, яких Росія втрачає через бойові дії, та кількістю тих, кого їй вдається мобілізувати, становить близько 6 тисяч осіб на місяць», — зазначив один із західних чиновників.

За словами представників Заходу, через обмежені можливості компенсувати величезні втрати на полі бою російський диктатор Володимир Путін робить ставку на удари по українській цивільній інфраструктурі та населенню.

Зокрема, від початку липня Росія випустила понад 360 ракет по Україні, використовуючи нестачу у Києва боєприпасів для ЗРК Patriot. У західних столицях вважають, що Москва намагається знизити бойовий дух українців, зокрема шляхом атак на енергетичну систему напередодні зими.

Водночас подальше проведення масштабної мобілізації в Росії може створити для Кремля серйозні політичні та економічні проблеми. Західні чиновники нагадують, що після оголошення мобілізації восени 2022 року з країни виїхало близько мільйона росіян, серед яких було багато висококваліфікованих спеціалістів. При цьому повернулася менш як половина з них.

Крім того, залишається питання, чи здатна російська армія забезпечити та підготувати велику кількість нових військових через нестачу техніки та офіцерського складу.

Водночас Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах російської нафтової галузі, що вже спричинило проблеми з паливом у РФ. Київ також закликає союзників посилити підтримку, зокрема надати додаткові наступальні ракети та системи протиповітряної оборони, додає видання.

27 серпня представники української розвідки повідомили, що російська влада готується до нової масштабної мобілізації у 2026−2027 роках. За даними українських спецслужб, Москва розраховує призвати близько 600 тисяч людей — по 300 тисяч протягом кожного року.

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За інформацією української сторони, Генштаб РФ уже розробив план набору 600 тисяч військових. Насамперед ними хочуть поповнити підрозділи, які беруть участь у війні проти України, а також частини, що перебувають на етапі формування.

За оцінкою розвідки, остаточне рішення про проведення нової мобілізації диктатор РФ Володимир Путін, найімовірніше, ухвалить уже після виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися 18−20 вересня.