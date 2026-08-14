Щит, що рекламує службу за контрактом у ЗС Росії, Донецьк, 2026 рік (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремль наразі не має наміру проводити нову хвилю мобілізації , попри зростання втрат на фронті та дефіцит людей у війську. Про це 14 серпня повідомляє The Guardian із посиланням на джерела, обізнані з внутрішніми обговореннями у Росії.

За інформацією співрозмовників видання, наразі немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про новий масштабний призов. Відсутність сигналів щодо підготовки мобілізації також підтвердив неназваний високопоставлений західний посадовець.

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Натомість у Кремлі, ймовірно, роблять ставку на залучення добровольців через підписання контрактів із Міністерством оборони РФ, щоб уникнути політичних ризиків від нового примусового призову.

«Проблема для Кремля полягає в тому, що знайти людей, готових воювати, стає дедалі складніше, навіть за шалені гроші», — сказав виданню правозахисник Олексій Табалов.

Це для The Guardian підтвердив співробітник російського рекрутингового агентства. За його словами, компанія щомісяця має знаходити від 20 до 30 чоловіків для відправлення на війну. За виконання плану передбачені бонуси, а за невиконання — штрафи.

«Минулого року було простіше. Зараз стає дедалі важче», — розповів він на умовах анонімності.

Співрозмовник видання також зазначив, що в його організації обговорюють можливість нової мобілізації, однак жодних офіційних розпоряджень або ознак її швидкого початку наразі немає.

11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія готує мобілізацію на осінь, і вона має відбутися після імітації парламентських виборів. Такі дані отримало Головне управління розвідки Міноборони.

8 серпня Зеленський говорив, що Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію в Росії, не оголошуючи її офіційно. Кремль також продовжує залучати Північну Корею до війни проти України.

Видання Financial Times писало, що РФ дедалі агресивніше вербує людей до армії, щоб уникнути нової мобілізації. Поліція проводить рейди на підприємствах і забирає чоловіків з вулиць до військкоматів, чиновники полюють на боржників, а студентів і навіть жінок із потрібними армії спеціальностями змушують підписувати контракти.