Фішман описав «повзучу» мобілізацію, яка чекатиме на росіян після виборів

20 серпня, 02:36
Реклама контрактної служби в російській армії у Москві, 29 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Реклама контрактної служби в російській армії у Москві, 29 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Російський журналіст Михайло Фішман в інтерв’ю Radio NV описав "повзучу" мобілізацію, яка чекатиме на росіян після виборів до Держдуми РФ у вересні.

«Малоймовірно, що він (російський диктатор Володимир Путін — ред.) піде на такі самі заходи, як у вересні 2022 року. Бо він нутром розуміє, що сам щойно „вирубив“ Яблуко й заборонив їм брати участь у виборах. Чому? Бо він не вірить у власну картину світу, в якій усі підтримують його війну. Насправді він розуміє, що не підтримують. І якщо відбудеться мобілізація, це стане додатковим потужним ударом по ньому, його авторитету та стійкості загалом — у тому розумінні, яке він у це вкладає. Тому він намагатиметься її (мобілізацію в Росії - ред.) відкладати», — зазначив Фішман в ефірі Radio NV.

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Він висловив думку, що мобілізація в Росії матиме «повзучий» характер.

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«Ми знаємо, що російська армія вже давно відчуває на фронті гостру нестачу особового складу. Це факт. Її намагаються компенсувати набором контрактників — причому примусовим. Вже не перший місяць надходять повідомлення про те, як людей заганяють в автобуси й везуть до військових частин, змушуючи підписувати контракти. Це, наче, й досі контрактна служба, але фактично — вже мобілізація. У такому вигляді вона можлива», — пояснив журналіст.

https://www.youtube.com/watch?v=iMjnZExQOC4

Мобілізація в Росії

11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія готує мобілізацію на осінь, і вона має відбутися після імітації парламентських виборів. Такі дані отримало Головне управління розвідки Міноборони.

8 серпня Зеленський говорив, що Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію в Росії, не оголошуючи її офіційно. Кремль також продовжує залучати Північну Корею до війни проти України.

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Видання Financial Times писало, що РФ дедалі агресивніше вербує людей до армії, щоб уникнути нової мобілізації. Поліція проводить рейди на підприємствах і забирає чоловіків з вулиць до військкоматів, чиновники полюють на боржників, а студентів і навіть жінок із потрібними армії спеціальностями змушують підписувати контракти.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України мобілізація в Росії Михайло Фішман Радіо NV

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