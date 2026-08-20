Фішман описав «повзучу» мобілізацію, яка чекатиме на росіян після виборів

Російський журналіст Михайло Фішман в інтерв’ю Radio NV описав "повзучу" мобілізацію, яка чекатиме на росіян після виборів до Держдуми РФ у вересні.

«Малоймовірно, що він (російський диктатор Володимир Путін — ред.) піде на такі самі заходи, як у вересні 2022 року. Бо він нутром розуміє, що сам щойно „вирубив“ Яблуко й заборонив їм брати участь у виборах. Чому? Бо він не вірить у власну картину світу, в якій усі підтримують його війну. Насправді він розуміє, що не підтримують. І якщо відбудеться мобілізація, це стане додатковим потужним ударом по ньому, його авторитету та стійкості загалом — у тому розумінні, яке він у це вкладає. Тому він намагатиметься її (мобілізацію в Росії - ред.) відкладати», — зазначив Фішман в ефірі Radio NV.

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Він висловив думку, що мобілізація в Росії матиме «повзучий» характер.

«Ми знаємо, що російська армія вже давно відчуває на фронті гостру нестачу особового складу. Це факт. Її намагаються компенсувати набором контрактників — причому примусовим. Вже не перший місяць надходять повідомлення про те, як людей заганяють в автобуси й везуть до військових частин, змушуючи підписувати контракти. Це, наче, й досі контрактна служба, але фактично — вже мобілізація. У такому вигляді вона можлива», — пояснив журналіст.

Мобілізація в Росії

11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія готує мобілізацію на осінь, і вона має відбутися після імітації парламентських виборів. Такі дані отримало Головне управління розвідки Міноборони.

8 серпня Зеленський говорив, що Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію в Росії, не оголошуючи її офіційно. Кремль також продовжує залучати Північну Корею до війни проти України.

Видання Financial Times писало, що РФ дедалі агресивніше вербує людей до армії, щоб уникнути нової мобілізації. Поліція проводить рейди на підприємствах і забирає чоловіків з вулиць до військкоматів, чиновники полюють на боржників, а студентів і навіть жінок із потрібними армії спеціальностями змушують підписувати контракти.