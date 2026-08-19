На кордоні Росії з Грузією утворилися черги на тлі чуток про нову хвилю мобілізації (Фото: Maurizio Orlando / Hans Lucas via Reuters)

Десятки тисяч росіян вирушили до Грузії на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації цієї осені . Про «рекордний пасажиропотік» на прикордонному переході у Верхньому Ларсі пише The Moscow Times .

За її даними, 15 та 16 серпня через пункт пропуску в бік Грузії щодня виїжджали понад 19 тис. людей, а 18 серпня — понад 20 тис. У відомстві зазначили, що поточні показники значно перевищують дані аналогічних періодів минулих років.

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За словами очевидців, на кордоні з російського боку утворився великий затор — автомобілі рухаються зі швидкістю близько 50 метрів за годину.

Верхній Ларс є єдиним сухопутним прикордонним переходом на кордоні Росії з Грузією. Наприкінці вересня 2022 року він став найбільш завантаженим — після оголошеної Володимиром Путіним мобілізації десятки тисяч росіян тікали з країни й стояли в багатокілометрових заторах по кілька днів.

Ще раніше росіяни різко збільшили попит на оренду квартир у столиці Вірменії Єревані. За словами місцевих рієлторів, ситуацію загалом можна порівняти з 2022 роком: орендне житло подорожчало на 30%, а громадяни РФ почали шукати варіанти спільної оренди з незнайомцями. Телеграм-канал про нерухомість у Вірменії зазначав, що «нормальних варіантів» для оренди вже не залишилося.

Мобілізація в Росії — що відомо

Оцінки щодо ймовірності нової мобілізації в Росії різняться. 14 серпня The Guardian із посиланням на джерела повідомило, що Кремль наразі не планує проводити нову хвилю мобілізації попри зростання втрат на фронті та нестачу особового складу.

Натомість 11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними ГУР, Міноборони Росії готує мобілізацію саме на осінь — одразу після імітації парламентських виборів. Раніше, 8 серпня, він також повідомляв, що Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію, не оголошуючи її офіційно, а Кремль продовжує втягувати у війну проти України Північну Корею.

Financial Times писало, що Росія дедалі агресивніше вербує людей до армії, аби уникнути офіційної мобілізації: поліція проводить рейди на підприємствах і забирає чоловіків із вулиць до військкоматів, посадовці полюють на боржників, а студентів і навіть жінок із затребуваними в армії спеціальностями змушують підписувати контракти.