«Дуже особисте рішення Путіна»: як російське Міноборони готується до ймовірної мобілізації у вересні 2026 року — аналіз ISW

29 серпня, 09:10
Персональні дані та медичну інформацію про російських військовозобов'язаних відкриють для чиновників в рамках підготовки до мобілізації (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)

Персональні дані та медичну інформацію про російських військовозобов'язаних відкриють для чиновників в рамках підготовки до мобілізації (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)

Міноборони країни-агресора Росії готується розширити свій доступ до особистих та медичних даних росіян напередодні ймовірної примусової мобілізації після виборів до Держдуми РФ у вересні 2026 року, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 28 серпня.

Російське відомство опублікувало проєкт поправки до закону, який розширить перелік особистих даних громадян, які військові чиновники РФ зможуть отримувати від федеральних органів, компаній та організацій. Зокрема, чиновники отримають доступ до даних про реєстрацію, доходи, освіту, інвалідність, податки, банківські операції та медичної інформації військовозобов'язаних росіян.

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ISW оцінює проєкт як частину довгострокових зусиль країни-агресора щодо створення єдиної цифрової системи для забезпечення процесу призову та мобілізації. Міноборони прагне отримати інформацію, що стосується придатності до військової служби.

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Водночас проєкт не свідчить про те, що диктатор Володимир Путін остаточно вирішив провести мобілізацію після виборів 20 вересня. Скоріше це частина підготовки Міноборони РФ до вказаного рішення, сказано в аналізі.

«ISW продовжує вважати, що рішення про оголошення примусового призову резервістів у Росії залишається дуже особистим для Путіна, яке він ухвалить на основі свого бачення ситуації на полі бою та оцінки стабільності свого режиму», — вказують аналітики.

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27 серпня українська розвідка повідомила, що російська влада готується до нової масштабної мобілізації у 2026−2027 роках. Москва розраховує призвати близько 600 тисяч людей — по 300 тисяч протягом кожного року.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   мобілізація в Росії Мобілізація Володимир Путін Інститут вивчення війни ISW

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