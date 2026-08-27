Російська влада готується до нової масштабної мобілізації у 2026−2027 роках. За даними українських спецслужб, Москва розраховує призвати близько 600 тисяч людей — по 300 тисяч протягом кожного року.

Про це у четвер, 27 серпня, повідомили ГУР МО та СЗРУ під час брифінгу.

Українська розвідка пояснює такі плани значними втратами російської армії та падінням темпів набору військових за контрактом. За січень-липень 2026 року РФ втратила близько 240 тисяч військовослужбовців, щонайменше 140 тисяч із них — безповоротно, тоді як контрактну службу за цей період розпочали близько 232 тисяч людей.

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За інформацією української сторони, Генштаб РФ уже розробив план набору 600 тисяч військових. Насамперед ними хочуть поповнити підрозділи, які беруть участь у війні проти України, а також частини, що перебувають на етапі формування.

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Паралельно Москва змінює законодавство та посилює контроль за військовим обліком. Російська влада також створює механізми для вербування до армії засуджених, зокрема людей із судимостями за тяжкі злочини, а також розглядає можливість залучення до мобілізації окремих категорій ув’язнених жінок.

До того ж готують квоти для російських силових структур, зокрема МВС, Федеральної служби судових приставів, Федеральної служби виконання покарань та Слідчого комітету. Підготовка мобілізованих, залежно від їхнього рівня підготовки, може займати від 15 до 60 діб, причому частину військових можуть тренувати на полігонах у Білорусі.

У російських документах необхідність нової мобілізації пов’язують також зі зростанням невдоволення війною та скороченням кількості охочих підписувати контракти. Найбільші проблеми з набором, за даними української розвідки, спостерігаються в Орловській і Володимирській областях та Дагестані, а в окремих регіонах кількість потенційних контрактників за рік скоротилася на 30−40%.

Москва водночас готується посилити примус до військової служби. Серед можливих обмежень для ухилянтів називають заборону на виїзд із країни, отримання кредитів, операції з нерухомістю, користування водійськими посвідченнями та доступ до банківських рахунків. На підприємствах також розширюють підрозділи, відповідальні за мобілізаційну роботу та військовий облік.

За оцінкою української сторони, остаточне рішення про проведення нової мобілізації диктатор РФ Володимир Путін, найімовірніше, ухвалить уже після виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися 18−20 вересня.

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У понеділок, 24 серпня, видання The Moscow Times писало, що протягом останніх півтора місяця жителі щонайменше 17 регіонів Росії скаржилися на затримання та примусову мобілізацію. Прихована мобілізація в РФ набуває дедалі більшого поширення, констатували журналісти.