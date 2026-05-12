Лукашенко анонсував точкову мобілізацію військових частин, в ЦПД прокоментували наміри диктатора

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про плани точкової мобілізації окремих військових частин для "підготовки до можливих бойових дій", повідомляє пропагандистське інформагенство БелТА у вівторок, 12 травня.

Лукашенко стверджує, що Білорусь «налаштована на мир», проте армія має бути готовою до війни у разі необхідності.

«Як я й обіцяв, ми точково мобілізовуватимемо частини, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути», — заявив він.

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Міністр оборони Віктор Хренін заявив, що на зустрічі обговорювали результати перевірок боєготовності армії, які проводилися за планами Міноборони та Генштабу. Після перевірок керівництво зробило «певні висновки».

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко закликав не сприймати заяви Лукашенка про «точкову мобілізацію» серйозно.

«Людина відпрацьовує інформаційну повістку росіян, аби [очільник Кремля Володимир] Путін був щасливий. Не більше. Якщо буде загроза, Україна її побачить і вже Лукашенко пошкодує. Думаю, він це знає», — зазначив Коваленко.

11 травня білоруський диктатор заявив про необхідність модернізації армії сучасним озброєнням, оскільки без цього, за його словами, «неможливо забезпечити ефективну оборону». Також він заговорив про «наземну операцію» в контексті війни США проти Ірану.

"…Припустімо, що збройне зіткнення Ірану, Ізраїлю та США що показало? Бомбили, закидали бомбами та ракетами… І що, перемогли? Ні. Без наземної операції нікуди", — стверджує Лукашенко.

Після цих слів у мережі з’явилися повідомлення про нібито підготовку Лукашенком наземної операції. У Центрі протидії дезінформації назвали їх маніпулятивними та такими, що не відповідають дійсності.

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4 травня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що на території Білорусі триває створення полігонів та логістичних напрямків, які можуть бути використані Росією у будь-який момент. Наразі російське угруповання в Білорусі недостатнє для наступу на Україну.

2 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні спостерігалася «специфічна активність» біля кордону Білорусі. Він підкреслив, що Україна уважно фіксує всі зміни.