Глава МЗС Німеччини заявив, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому

Про це повідомляє Reuters.

Він також зазначив, що Берлін може допомогти Києву в цьому питанні. Зокрема, встановити особи таких чоловіків.

«Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує допомогу із соціального забезпечення, хто тут зареєстрований і хто має посвідку на проживання», — сказав він.

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З 5 серпня Європейський Союз змінив правила в'їзду для українських чоловіків. віком від 23 до 60 років, які претендують на тимчасовий захист. Його не зможуть отримати ті, хто не підтвердить виконання військових обов’язків відповідно до українського законодавства.

30 липня Рада Європейського Союзу в межах письмової процедури затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців у країнах ЄС і змінила умови для військовозобов'язаних.

15 липня держави-члени Європейського Союзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які залишили країну через війну, до 4 березня 2028 року. 30 липня Рада ЄС у межах письмової процедури затвердила продовження цього режиму та змінила умови для заявників, які підлягають призову на військову службу.