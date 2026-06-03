Знайдена в Чехії в авто митрополита РПЦ Іларіона речовина виявилася кокаїном. Патріарх Кирил перевів його служити до Бразилії

Як заявили в поліції Чехії, експертиза показала, що вилучений в авто митрополита РПЦ Іларіона (Алфєєва) білий порошок є кокаїном (Фото: t.me/MetropolitanHilarion)

Про це 3 червня заявила виданню DenikN речниця поліції Центрально-Чеського краю Мартіна Ріхтерова.

«Ми можемо підтвердити, ґрунтуючись на результатах експертизи, що вилучений порошок (в автомобілі митрополита — прим. ред.) виявився кокаїном. Йдеться про кілька грамів (наркотику — прим. ред.), які ми виявили в машині та вилучили», — зазначила вона.

Реклама

Водночас, як звернуло увагу видання The Moscow Times, керівництво РПЦ вирішило перевести митрополита Іларіона на нове місце служби — у Бразилію (яка вважається найбільшою транзитною точкою для відправки в Європу кокаїну).

Як стало відомо зі звіту Європейського агентства з наркотиків, тільки 2020 року європейські правоохоронці вилучили 71 тонну кокаїну, відправленого в Європу з бразильських портів.

Згідно з указом патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), священника скерують до Аргентинсько-Південноамериканської єпархії, де він служитиме в храмах Петра і Павла та Іоанна Богослова в бразильських містах Санта Роза і Кампіна-дас Місойнс.

24 травня чеські правоохоронці, діючи на підставі анонімного повідомлення, що надійшло електронною поштою, зупинили і провели огляд автомобіля митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва). Під час огляду було виявлено чотири контейнери з речовиною білого кольору невідомого походження. Сам російський священнослужитель і його адвокати заперечували звинувачення.

26 травня поліція Чехії звільнила митрополита чеської філії РПЦ Іларіона та його водія без оголошення підозр, застави або заборони на виїзд. При цьому експертиза підтвердила, що в багажнику машини Іларіона дійсно були наркотики.

У 2025 році Іларіона звільнили від управління Будапештсько-угорською єпархією та направили до храму в Карлових Варах після звинувачень у домаганнях — які він також заперечував. Під час перебування в Угорщині священник отримав угорське громадянство і лобіював інтереси РПЦ і патріарха Кирила.