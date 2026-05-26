Чехія відпустила митрополита РПЦ Іларіона, у якого знайшли наркотики

26 травня, 21:03
В багажнику автівки священника дійсно були заборонені речовини (Фото: t.me/MetropolitanHilarion)

В багажнику автівки священника дійсно були заборонені речовини (Фото: t.me/MetropolitanHilarion)

Чеська поліція звільнила митрополита чеського філіалу РПЦ Іларіона та його водія без оголошення підозр, застави чи заборони на виїзд.

Про це 26 травня повідомили в Telegram-каналі священника.

При цьому експертиза підтвердила, що в багажнику автівки Іларіона дійсно були наркотики.

Пресслужба митрополита заявила, що «сам факт виявлення забороненої речовини не відповідає на головне питання — яким чином ці предмети опинилися в автомобілі». Адвокати домагатимуться «повної перевірки всіх обставин події».

Реклама

Читайте також:
Угорщина готова схвалити санкції проти патріарха Кирила, які блокував Орбан — ЗМІ

Сам Іларіон після звільнення «сердечно» подякував усім, хто молився за нього та підтримував.

24 травня чеські правоохоронці під час огляду автомобіля митрополита виявили чотири контейнери з речовиною білого кольору невідомого походження. Іларіон та його адвокати одразу заперечили звинувачення.

У 2025 році Іларіона звільнили від управління Будапештсько-Угорською єпархією і направили до храму в Карлових Варах після звинувачень у домаганнях — які він також заперечував. Під час перебування в Угорщині священник отримав угорське громадянство і лобіював інтереси РПЦ та патріарха Кирила.

Теги:   РПЦ Чехія Священник Наркотики

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies