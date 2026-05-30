Адміністрація Трампа оскаржить рішення судді про повернення грошей із мит

Про це у суботу, 30 травня, пише Bloomberg.

Міністерство юстиції США подало офіційне повідомлення про апеляцію на рішення, що зобов’язує митні органи перерахувати та повернути імпортні збори, стягнуті на підставі надзвичайних повноважень, якими Трамп скористався для запровадження тарифів.

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20 квітня Митно-прикордонна служба США запустила спеціальний онлайн-портал для прийому заявок на повернення коштів. Це свідчило про готовність уряду компенсувати принаймні частину із приблизно 166 мільярдів доларів мит, які Верховний суд раніше визнав незаконними, зазначили в агентстві.

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Водночас уряд не погоджується з тим, що суд може вимагати повернення коштів усім імпортерам без винятку. На думку Міністерства юстиції, компенсації мають отримувати лише ті компанії, які самостійно звернулися до суду. Влада також вважає, що рішення судді фактично є загальнонаціональною забороною, що може суперечити нещодавній позиції Верховного суду щодо обмеження таких повноважень.

До того ж уряд виступив проти вимоги суду щодо особистої участі керівника митної служби Родні Скотта у слуханнях, запланованих на 9 червня. Міністерство юстиції заявило, що для виклику високопосадовця до суду немає виняткових підстав, і пообіцяло оскаржити й це рішення.

Суддя Річард Ітон відхилив заперечення уряду, наголосивши, що свідчення Скотта необхідні для з’ясування, чи дійсно влада планує повернути всі незаконно стягнуті мита кожному імпортеру — незалежно від розміру компанії.

Мита Трампа — останні новини

20 лютого Верховний суд США більшістю голосів визнав незаконним використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження для запровадження масштабних глобальних тарифів. Однак питання повернення вже сплачених коштів суд тоді не вирішив, передавши справу до Суду міжнародної торгівлі.

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Сам Трамп різко розкритикував рішення Верховного суду та натякнув, що компанії, які не вимагатимуть повернення мит, можуть отримати певні політичні переваги в майбутньому. За його словами, він «запам'ятає» такі компанії.

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито складало 20%, а для Китаю — 34%. Для деяких країн застосовувалися індивідуальні тарифи.

Інфографіка: NV

3 квітня США також запровадили 25% мито на всі імпортовані автомобілі. 12 липня Трамп анонсував нові 30% тарифи на імпорт з Мексики та Європейського Союзу.

25 вересня президент США оголосив про нові тарифи, зокрема 100% мито на імпорт брендованих ліків, якщо компанії не мають виробничих потужностей у США, а також 25% мито на імпорт важких вантажівок і 50% на кухонні та ванні шафи.

6 жовтня Трамп заявив про введення 25% мит на середні та великі вантажівки з 1 листопада 2025 року.