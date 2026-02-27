У Франції розповіли, скільки українських пілотів зараз вчаться керувати Mirage 2000

Про це повідомляє French Aid to Ukraine із посиланням на пресконференцію Міністерства збройних сил і у справах ветеранів Франції.

Так, за даними Збройних сил Франції, ВПС країни наразі навчають трьох українських пілотів на винищувачі Mirage 2000.

Реклама

9 лютого міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Франція повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000. Країни також підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території країн.

7 лютого в Офісі президента повідомили, що український лідер Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен. Вона вперше відвідала Україну після призначення на посаду в жовтні 2025 року.

Володимир Зеленський та Вотрен обговорили військову допомогу — зокрема посилення української ППО французькими системами і ракетами та розширення авіації України літаками Mirage і Rafale. Президент України відзначив важливість постачання систем SAMP/T і літаків Mirage.

Інфографіка: NV

10 лютого 2025 року видання Forbes написало, що Франція модифікувала надзвукові бойові літаки Mirage 2000−5, відправлені в Україну, озброївши їх, зокрема, крилатими ракетами SCALP-EG і бомбами Hammer.

26 березня український президент Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон домовилися про збільшення кількості бойових літаків Mirage-2000 в України.