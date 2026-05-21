У Росії загинув мільярдер, повʼязаний з паливно-енергетичним бізнесом

Як заявляють російські силовики, чоловік 1972 року загинув внаслідок ДТП у Приозерському районі. Він перебував за кермом мотоцикла Тріумф та нібито не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Haval.

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За даними російського агентства РБК, загиблим є Михайло Смирнов.

Бізнесмен був співвласником і головою ради директорів ТОВ Балтійська паливна компанія (БПК). У 2024 році він посів 108 місце в російському рейтингу мільярдерів, його статки оцінювали у 7,79 млрд руб.