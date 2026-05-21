У Росії загинув мільярдер, повʼязаний з паливно-енергетичним бізнесом

21 травня, 14:09
У Росії заявили про загибель мільярдера Михайла Смирнова (Фото: Pixabay)

У Росії заявили про загибель мільярдера Михайла Смирнова (Фото: Pixabay)

У Ленінградській області РФ 20 травня загинув російський мільярдер, співвласник Балтійської паливної компанії Михайло Смирнов, пишуть російські ЗМІ у четвер, 21 травня.

Як заявляють російські силовики, чоловік 1972 року загинув внаслідок ДТП у Приозерському районі. Він перебував за кермом мотоцикла Тріумф та нібито не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Haval.

Реклама

За даними російського агентства РБК, загиблим є Михайло Смирнов.

Читайте також:
У Росії за загадкових обставин загинули 20 чиновників від початку повномасштабної війни — ЗМІ

Бізнесмен був співвласником і головою ради директорів ТОВ Балтійська паливна компанія (БПК). У 2024 році він посів 108 місце в російському рейтингу мільярдерів, його статки оцінювали у 7,79 млрд руб.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   ДТП Росія паливний ринок Російський бізнес

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies