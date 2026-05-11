Журналіст Михайло Фішман в інтерв’ю Radio NV заявив, що в Росії влада перетікає від російських політиків до силовиків російського диктатора Володимира Путіна.

«Ті процеси, які загалом відбуваються в Росії, той тиск, якого тепер зазнає і російське суспільство, і російська еліта, вони й надалі підштовхують Путіна до якогось нового витка насильства, репресій і цензури, і перетікання влади до його силових органів, насамперед ФСБ і ФСО, це досить очевидно. Це, мабуть, так. І, мабуть, це вже відбувається. Тобто влада вже дійсно переходить до його преторіанців», — зазначив Фішман в ефірі Radio NV.

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Він пояснив, що це пов’язано зі зростанням параної російського диктатора щодо його власної безпеки.

«ФСО стає дедалі впливовішою спецслужбою. У неї розширюються, очевидно, повноваження, тому що вони охороняють царя. І ФСБ теж нарощує свої політичні можливості. А всі інші мають бути, звісно, дуже незадоволені цим. І в еліті цим незадоволені. Але це невдоволення ніяк неможливо ні в що конвертувати в тій системі, яка зараз у Росії побудована. Тому тиск буде наростати», — заявив журналіст.

Водночас він констатував, що це невдоволення у системі, побудованій в Росії, «ніяк неможливо ні в що конвертувати» і «тиск буде наростати».

Що стало відомо зі звіту європейської розвідки

За даними звіту європейської розвідки, про який розповіли CNN, Financial Times і російський опозиційний проєкт Важные истории, Путін боїться, що його вб’ють безпілотники, а російська еліта організує замах або переворот. Зокрема, він побоюється використання безпілотників «для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти». Саме тому російська Федеральна служба охорони (ФСО), яка дбає про фізичну безпеку вищих посадових осіб Росії, значно посилила заходи безпеки щодо Путіна.

Російський диктатор перестав бувати в резиденціях на Валдаї та в Підмосков'ї, поруч із ним співробітникам не дозволено користуватися інтернетом, а відвідувачі проходять два рівні перевірок, зокрема й повний огляд, який виконують співробітники ФСО. Співробітникам, які працюють поруч із Путіним, тепер заборонено користуватися мобільними телефонами. Вони повинні використовувати пристрої без доступу до інтернету. Цим співробітникам також заборонено користуватися громадським транспортом, для цього задіють винятково транспорт ФСО, а в будинках кухарів, фотографів і охоронців Путіна встановлено системи спостереження.

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Крім того, цього року жоден депутат Держдуми не отримав запрошення на парад 9 травня на Красній площі.

Також у звіті розвідки повідомляють, що російські силовики пересварилися на нараді у Путіна після вбивства генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова в Москві.

На цій нараді, як сказано у звіті, керівники російських силових відомств перекладали один на одного відповідальність за провали системи безпеки. Голова Генштабу Валерій Герасимов «різко дорікнув своїм колегам зі спецслужб» за нездатність запобігти таким атакам. Директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков вказував на неможливість системного попередження нападів. У свою чергу, він дорікнув міністру оборони РФ за відсутність у міноборони спецпідрозділу, який займався б фізичним захистом вищих керівників. Голова Росгвардії Віктор Золотов скаржився, що ресурси його відомства не можуть виділятися на захист офіцерів міноборони. У підсумку в результаті наради було розширено список осіб, яких посилено охороняє ФСО.

Також у звіті повідомлялося, що колишній міністр оборони Сергій Шойгу, який від травня 2024 року є секретарем Ради безпеки РФ, «асоціюється з ризиком спроби держперевороту», оскільки «зберігає значний вплив у військовому командуванні».