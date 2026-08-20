У іспанському анклаві Сеута поліція та Цивільна гвардія 20 серпня, близько 07:30 розпочали виселення понад трьох тисяч мігрантів із пляжу Трампулін , де вони майже тиждень жили в імпровізованому таборі в антисанітарних умовах.

Усі мігранти прибули після спроби переправитися з Марокко 30 липня, пише іспанська газета El Mundo.

Близько 30 поліцейських фургонів оточили мігрантів на ділянці завдовжки близько пів кілометра. Люди майже тиждень жили на пляжі в імпровізованому таборі, який за рекордно короткий час спорудили з очерету, мотузок і картону.

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Мігрант збирає свої речі, поки влада демонтує імпровізований табір на пляжі в Сеуті / Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Міністерство внутрішніх справ Іспанії планує перевезти мігрантів до одного з чотирьох центрів тимчасового перебування, які облаштовують у Сеуті. Там мають розглянути їхні заяви про надання притулку, а для більшості розпочати процедуру повернення до Марокко.

Мігранти збираються на пляжі, щоб їх з табору переселили до офіційних центрів розміщення / Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Мігранти жили на пляжі у складних санітарних умовах. Вони отримували одну порцію їжі на день, користувалися лише двома туалетами та двома душами, а частина людей була змушена справляти природні потреби в морі. На пляжі працювали волонтери Червоного Хреста та медики.

Ситуація на кордоні Іспанії та Марокко — що відомо

29−30 липня тисячі мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути — автономного міста на північному узбережжі Африки. Прорив кордону супроводжувався сутичками та підпалами автомобілів. Унаслідок цього всі центри прийому біженців у цьому іспанському місті виявилися переповненими, а багатьом людям довелося спати на вулицях.

Голова уряду Сеути Хуан Хесус Вівас оцінив загальну кількість мігрантів у 60 тисяч осіб. Це понад половина населення Сеути, чисельність якого становить близько 84 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії після того, як мігранти прорвали кордон у Сеуті. 31 липня Франція оголосила про посилення заходів безпеки на кордоні з Іспанією.

1 серпня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що майже всі мігранти, які незаконно потрапили до Сеути, вже повернулися до Марокко.

17 серпня сотні мігрантів у Сеуті провели акцію протесту, закликаючи іспанську владу надати їм притулок замість того, щоб відправляти їх назад до Марокко.

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«Ми спимо біля моря, нам холодно, і навколо неприємні запахи. Ми дуже страждаємо», — сказав Аюб Еларруд із Тетуана (Марокко), додавши, що поліція не дозволяє мігрантам дістатися до центру міста.

Раніше міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка заявив, що мігрантам, які в'їхали до країни нелегально, не дозволять залишатися в анклаві, виїжджати на материкову частину Іспанії чи отримувати легальний статус, за винятком поодиноких випадків, «пов'язаних із крайньою вразливістю».