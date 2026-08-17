У Сеуті сотні мігрантів влаштували акцію протесту й вимагали від іспанської влади надання притулку

У неділю, 17 серпня, сотні мігрантів, які нещодавно прибули до іспанського анклаву Сеута , провели акцію протесту, закликаючи іспанську владу надати їм притулок замість того, щоб відправляти їх назад до Марокко.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що через брак міських ресурсів більшість мігрантів жили у важких умовах на пляжі Ель-Трамполін або на околицях міста, чекаючи на можливість вирушити до континентальної Європи.

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Фото: REUTERS/Maria Alejandra Cardona

«Ми спимо біля моря, нам холодно, і навколо неприємні запахи. Ми дуже страждаємо», — сказав Аюб Еларруд із Тетуана (Марокко), додавши, що поліція не дозволяє мігрантам дістатися до центру міста.

Протестувальники тримали іспанські прапори й транспаранти з написами «Ми не хочемо повертатися до Марокко» та «Ми теж люди», скандуючи гасла на кшталт «Ми втомилися» або «Нам потрібне рішення».

Раніше міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка заявив, що мігрантам, які в'їхали до країни нелегально, не дозволять залишатися в анклаві, виїжджати на материкову частину Іспанії чи отримувати легальний статус, за винятком поодиноких випадків, «пов'язаних із крайньою вразливістю».

Ситуація на кордоні Іспанії та Марокко — що відомо

29−30 липня тисячі мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути — автономного міста на північному узбережжі Африки. Прорив кордону супроводжувався сутичками та підпалами автомобілів. Унаслідок цього всі центри прийому біженців у цьому іспанському місті виявилися переповненими, а багатьом людям довелося спати на вулицях.

Голова уряду Сеути Хуан Хесус Вівас оцінив загальну кількість мігрантів у 60 тисяч осіб. Це понад половина населення Сеути, чисельність якого становить близько 84 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії після того, як мігранти прорвали кордон у Сеуті. 31 липня Франція оголосила про посилення заходів безпеки на кордоні з Іспанією.

1 серпня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що майже всі мігранти, які незаконно потрапили до Сеути, вже повернулися до Марокко.